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Diyarbakırlı şehidin ismi kütüphaneye verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Yaklaşık 3 yıl önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’un ismi, memleketi Çınar’da kütüphaneye verildi.Mardin’in Nusaybin ilçesinde 27 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Atmaca-7 operasyonunda terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’un ismi memleketi Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yuvacık Köyü İlkokulu’nda kurulan kütüphaneye verildi.Kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Selami Kaya, İlçe Garnizon Komutanı Fatih Köse, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, kamu kurum müdürleri, şehidin anne ve babası ile, eşi, iki çocuğu ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakırlı şehidin ismi kütüphaneye verildi

Yaklaşık 3 yıl önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’un ismi, memleketi Çınar’da kütüphaneye verildi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 27 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Atmaca-7 operasyonunda terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut’un ismi memleketi Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yuvacık Köyü İlkokulu’nda kurulan kütüphaneye verildi.
Kütüphanenin açılışına İlçe Kaymakamı Selami Kaya, İlçe Garnizon Komutanı Fatih Köse, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, kamu kurum müdürleri, şehidin anne ve babası ile, eşi, iki çocuğu ve vatandaşlar katıldı. Duaların okunmasının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından öğrenciler kütüphanede kitap okuyup ders çalıştı.

Diyarbakırlı şehidin ismi kütüphaneye verildi

Diyarbakırlı şehidin ismi kütüphaneye verildi

Diyarbakırlı şehidin ismi kütüphaneye verildi

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