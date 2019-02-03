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Diyarbakırlı simitçiden sokak hayvanları için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da simit ayran satan sosyal medya fenomeni Kadir Tun, kış aylarında sokaktaki hayvanlar için yuva yaptı.

Diyarbakırlı simitçiden sokak hayvanları için çağrı

Diyarbakır’da simit ayran satan sosyal medya fenomeni Kadir Tun, kış aylarında sokaktaki hayvanlar için yuva yaptı. Sosyal medya hesabında sokak hayvanlarına yuva yapmak için duyarlılık sağlamaya çalışan Tun, ilk adımı kendisi atarak tezgahının yanına yuva yaptı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde simit ayran satan, sosyal medya fenomeni Kadir Tun kış aylarının gelmesiyle sokakta kalan hayvanlar için talaştan yuva yaptı. İlk yuvayı kendisi yaparak sosyal medya hesaplarında çağrı yapan Tun, ‘5 Dakikanı Ayır Bir Can Kurtar’ sloganıyla vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi. İnsanların bile soğuğa dayanamadığını söyleyen Tun, 5 dakikada karton ev yaparak sokaktaki hayvanları bir nebze olsun kurtarmaya çalıştıklarını belirtti. Tun, “Sokak hayvanları için kartondan ev yapmaya çalışıyoruz, kendi çabalarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bile soğuktan sokaklarda duramadığımız havada talaşlarla bir nebze olsun hayvanları ısıtmak için yaptığımız evlerle onları korumaya çalışıyoruz. Bir evi 5 dakikada yapıyoruz, ufak aksilikler çıkarsa en fazla 7 dakikayı buluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan her zamanki gibi duyurular yapıyorum. Kişi başı bir ev yaparsak sokak hayvanları için dışarı bırakırsak üşümez ve ölmezler. Dışarıda soğuktan kedileri ölmüş bir şekilde görüyorum, çok üzülüyorum. Bende buna dur demek için kendi imkanlarımla kartondan ev yapıyorum, vatandaşlar da birer ev yapabiliyorsa buyursunlar beraber yapalım” dedi.
Mehmet Koyuncu ise Kadir Tun’un sosyal medyada yaptığı çağrıya kulak vererek geldiğini aktararak, sokak hayvanlarının dışarıda kalmasını engellemek için karton evler yaptığını söyledi.

Diyarbakırlı simitçiden sokak hayvanları için çağrı

Diyarbakırlı simitçiden sokak hayvanları için çağrı

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