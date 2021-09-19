Diyarbakırlı ‘Süslü Kadınlar’ Pedal Çevirdi

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 30 ülkedeki 151 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” Diyarbakır'da da yapıldı.

Düğüne gider gibi hazırlanan onlarca kadın öğle saatlerinde Kayapınar ilçesinde toplandı. Bisikletleriyle birlikte Kayapınar’daki parkta toplanan kadınlar farklı bir etkinlik için bir araya geldi. Etkinliğin adı “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu“. İlk kez 2013 yılında İzmir’de “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü”ne dikkat çekmek için bir Facebook etkinliği olarak başlayan etkinlik yayılarak devam ediyor.

Tura katılan şehirler arasına Diyarbakır da eklendi. Parkta toplanan Diyarbakırlı bir grup kadın, tur öncesi bisikletlerini süsledi. Kimisi bisikletini balonla, kimisi oyuncak bebekle, kimisi ise kadın mücadelesini sembolize eden mor kurdelayla süsledi.

“Amaç farkındalık yaratmak”

Hazırlıklar sürerken etkinliğe katılan kadınlar duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. İlk kez böyle bir etkinliğe katıldığını söyleyen Suzan Şahin, amacının trafikte bisikletli kadınlara dikkat çekmek olduğunu söyledi. Şahin, “Katılma amacım Diyarbakır'da böyle bir duyarlılık oluşturmak. Bisikleti aktif kullanan birisiyim ama Diyarbakır'da böyle bir bilinç yok, bisikletli görünce direk kornaya basıyorlar. Kornaya değil frene basmalarını istiyoruz. Kadınların bisiklet sürmeyeceği yönünde toplumsal cinsiyet algısı var. Onu yok etmek istiyoruz” dedi.

Günlük hayatında da bisiklet kullanan Birsen Alkış da duyarlılık yaratmayı hedefliyor. Alkış, “Açıkçası kimseyi tanımıyorum ama yine de biz kadın olarak birbirimize yeteriz. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Çok da iyi anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu etkinliğe katılma amacım bisiklet insanı rahatlatan, kafa olarak, psikolojik olarak, ruhen de rahatlatıyor. Kadınlarla olunca daha bir güzel oluyor. Hep bize toplumun dayattığı bazı şeyler var, kadın bunu yapamaz diye. Aslında biz her şeyin en iyisini yapabiliriz. Bu düşünce ile bunu kanıtlamak için bu tura katılıyoruz” diye konuştu.

Şeymanur Yapıcı da kadının günlük hayat içinde var olduğunu göstermek amacıyla tura katıldığını vurgulayarak şunları söyledi; “Bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Biz kadınlar her yerde varız, bugün bisikletimizle de varız. Yarın farklı şekilde de var olacağız. Bunun için buradayız.”

Turun organizatörlerinden Leyla Çite de toplumu ilgilendiren birçok konuya dikkat çekmek istediklerini ifade ederek; “Bu etkinlik aslında İzmir'de başlayan ve tüm dünyaya açılan süslü kadınlar bisiklet turu ismiyle bilinen sivil bir hareket. Yani kulüp, dernek ismi geçmeden, herkesin kendini birey olarak ifade ettiği, biraz bisiklet, kadının toplumda görünürlüğünü göstermek, geleceği temiz bir dünya bırakmak, iklim krizine değinmek, bu gibi amaçları var. Bir bisiklet sürücüsü olarak Diyarbakır'da trafikte ben de zorlanıyorum. Tabii ki benim gibi bütün kadınlar da. Hem kadının görünürlüğünü göstermek hem de şehirde renkli güzel bir etkinlik yapmak istedik. Bisikletlerimiz ve süslerimizle bayağı dikkat çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Zılgıtlar eşliğinde şehir turu

Hazırlıkların ardından bisikletli kadınlar harekete geçti. Etkinliğe bazı muhafazakar grupların tepki göstermesi nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bisikletli kadınlara motosikletli ve zırhı araçlı polisler de eşlik etti. Tura katılan kadınlar, Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinden geçti. Kadınlar tur boyunca bazen zılgıt çekti, bazen slogan attı, bazen de şarkı söyledi. Tur, Keçi Burcu önünde son buldu. Kadınlar burada bisikletlerini bırakarak bir süre halay çekti.

“Dünyanın en başarılı taban hareketi”

2013 yılında başlayan etkinlik, 2019’da 30 ülkeden 115 şehirde eş zamanlı olarak yapılmaya başlandı. Tur, Dünya bisiklet dostu şehirlerle ilgili indeks tutan Copenhagenize Index tarafından dünyanın en başarılı taban hareketlerinden birisi olarak açıklandı.

