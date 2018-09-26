Diyarbakırlı taksici aracında unutulan cüzdanı sahibine teslim etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, taksici Bayram Gül (50), aracında unutulan ve içerisinde 2 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti.

GAP turu kapsamında geldiği Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesini gezerken kafileden ayrılan Halit Yıldırım, Ongözlü Köprü'deki grubun yanına gitmek için taksiye bindi. Varış yerinde ücreti ödeyip taksiden inen Yıldırım, araçta cüzdanını unuttuğunu fark etmedi.

Durağına dönen Gül ise aracında, içerisinde 2 lira bulunan cüzdan olduğunu gördü. Yıldırım'ı bıraktığı yere dönen Gül, cüzdanı sahibine teslim etti.

Bayram Gül, yolcuların zaman zaman aracında eşyalarını unuttuğunu ifade ederek, bunları sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Şehri gezmek için Sakarya'dan gelen Yıldırım'ı Ongözlü Köprü'ye bıraktığını belirten Gül, "Durağa döndüğümde cüzdanının arabada olduğunu, unuttuğunu fark ettim. Hiç beklemeden Ongözlü Köprü'ye giderek sahibine teslim ettim. Cüzdanını aracımda unuttuğunu bile fark etmemişti. Çok mutlu oldu." dedi.

-Örnek davranış

Tur rehberi Kamil Türkmen ise, taksi sürücüsünün örnek davranış sergilediğini ifade ederek, "Grup olarak adına çok sevindik. Takdire şayan bu davranışın ilgili kurumlarca ödüllendirilmesini istiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

