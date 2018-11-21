Diyarbakırlılar AİHM’in Demirtaş Kararına Nasıl Bakıyor?

Kürt siyasetinin yerel seçim hazırlıklarına başladığı Diyarbakır’da gündem, AİHM’in Selahattin Demirtaş’la ilgili kararıyla bir anda değişti. Avukatları Demirtaş’ın tahliyesi için başvuru yaparken, karar Diyarbakır’da da heyecan yarattı. Diyarbakırlılar kararı VOA Türkçe ’ye değerlendirdi.

Kararı “gecikmiş” olarak değerlendiren Murat Ceylan, “Gecikmiş bir karar olarak görüyorum. Selahattin Demirtaş Türkiye siyasetinin önemli bir aktörüdür. Kürtler açısından da önemli bir liderdir. Bu sorunun çözümü ve barışa bir yol açılmasında önemli bir misyona sahiptir” dedi.

Özal Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AİHM kararı bizi bağlamaz” açıklamasına tepki gösterdi. Kaya, “Erdoğan’ın böyle bir kararı hiçe sayıyoruz demesi son derece tepkiyle karşılandı. Biz halk olarak Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin aramızda olmasını canı gönülden istiyoruz. Biz biliyoruz ki, Demirtaş ve diğer milletvekilleri ve diğer siyasi tutsaklar, hiçbir suçları olmadığı halde cezaevindeler” diye konuştu.