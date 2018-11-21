Diyarbakırlılar AİHM’in Demirtaş Kararına Nasıl Bakıyor?

Kürt siyasetinin yerel seçim hazırlıklarına başladığı Diyarbakır’da gündem, AİHM’in Selahattin Demirtaş’la ilgili kararıyla bir anda değişti. Avukatları Demirtaş’ın tahliyesi için başvuru yaparken, karar Diyarbakır’da da heyecan yarattı. Diyarbakırlılar kararı VOA Türkçe ’ye değerlendirdi.
Kararı “gecikmiş” olarak değerlendiren Murat Ceylan, “Gecikmiş bir karar olarak görüyorum. Selahattin Demirtaş Türkiye siyasetinin önemli bir aktörüdür. Kürtler açısından da önemli bir liderdir. Bu sorunun çözümü ve barışa bir yol açılmasında önemli bir misyona sahiptir” dedi.
Özal Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AİHM kararı bizi bağlamaz” açıklamasına tepki gösterdi. Kaya, “Erdoğan’ın böyle bir kararı hiçe sayıyoruz demesi son derece tepkiyle karşılandı. Biz halk olarak Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin aramızda olmasını canı gönülden istiyoruz. Biz biliyoruz ki, Demirtaş ve diğer milletvekilleri ve diğer siyasi tutsaklar, hiçbir suçları olmadığı halde cezaevindeler” diye konuştu.
Türkiye’nin bir an önce Demirtaş’ı serbest bırakmasını isteyen Ali Narin ise şunları söyledi, “AİHM’in verdiği kararı doğru buluyoruz. Ama Türkiye’nin buna nasıl bir yanıt vereceği önemlidir. Dün Cumhurbaşkanının açıklaması vardı. Sert bir açıklamayla karara karşı tavır takındı. Ama AİHM kararını doğru buluyoruz. Selahattin Demirtaş’ı en kısa sürede halkın içerisinde görmek istiyoruz.”
Hasan Cengiz ise Türkiye’nin kararı uygulamasıyla, yeni bir sürece girilebileceğini savundu. Cengiz, “Gecikmiş bir karar. Selahattin Demirtaş iki yıl boyunca zorla mahkum edildi. Türkiye ilk defa 18. Madde ile yargılandı. OHAL ortamında, insan haklarının askıya alındığı bir ortamda yakalanan ve kendisini ifade edemeyen biri olduğunu bildirdi AİHM. Türkiye’nin bir an önce bu karara uyması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye en azından AB yolundaki bir taşı kaldırıp güzel bir sürece girilmesine yardımcı olur. Siyaset dört duvar arasında değil, halkın içerisinde yapılmalı” diye konuştu.
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