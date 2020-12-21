Diyarbakırlılar Corona Virüsü Aşısı Hakkında Ne Düşünüyor?

Corona virüsü aşısının ne zaman geleceği, aşının kimlere yapılacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, vatandaşlar da verilecek kararı merakla bekliyor. Aşıyı merakla bekleyenler arasında Diyarbakırlılar da var.Ancak Diyarbakırlılar’ın kafası aşı konusunda bir hayli karışık. Bazıları tereddütsüz aşı yaptıracağını söylerken, bazılarının gözü devleti yönetenlerde. Yöneticilerin yapması halinde aşı olacağını söyleyenler olduğu gibi aşının gelir kapısı olduğunu düşünenler de var.

Peki, sağlık örgütleri bu durumu nasıl yorumluyor? Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, çekincelere rağmen aşı yapılmasını savunuyor. VOA Türkçe’ye konuşan Yerlikaya, “Bizim bir sloganımız var, aşı candır hayat kurtarır. Bu, Corona virüsü için de geçerlidir. Bizlerin hem hekimler olarak, hem Türk Tabipler Birliği olarak, hem sağlık örgütleri olarak aşıyı mutlak bir şekilde, insanların tereddütsüz bir şekilde kabul etmesi, aşının yanında saf tuttuğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Ama nasıl?” dedi.