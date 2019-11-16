Diyarbakırlılar, Hatay zeytini tüketiyor

Mehmet Mücahit CEYLAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- HATAY’ın Altınözü ve Yayladağı ilçesinde yükseklerde yetiştirilen ve kansere karşı korucuyu etkiye sahip olduğu belirtilen yeşil halhalı zeytini, Diyarbakırlıların vazgeçilmezi oldu.

Hatay'da yetişen halhalı zeytini, birçok hastalığa şifa olması ve siyah zeytine oranla daha ekonomik olması nedeniyle Diyarbakır'da yılda 60 ton tüketiliyor. Sonbahar mevsiminde hasadı yapılan halhalı zeytini, magnezyum, fosfor, sodyum, iyot oranı da oldukça zengin minareler içeriyor.

'KANSERE KARŞI KORUYUCU BİR ETKİYE SAHİP'

Uzman Diyetisyen Özlem Tay, halhalı zeytinin kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğunu ifade ederek, aynı zamanda antioksidan oranının yüksek olduğunu söyledi. Tay, "Pek çoğumuzun vazgeçilmez bir besini olan yeşil zeytin, E vitamini açısından oldukça zengin. Aynı zamanda antioksidan oranının yüksek olduğu için kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Bunun yanında anti mikrobiyel antiviral ve antioksidan özelliğine sahip olduğu için de bağışıklık sistemini oldukça destekleyecek bir besin gurubumuz. Bunun yanında özellikle kalp damar hastalıklarında karşı koruyucu etkiye sahip. Kandaki pıhtı oluşumunu engelleyecek, kolesterol seviyesini düşürecek ve damar tıkanıklığına yol açan pıhtıları da önleyecektir. Bunun yanında özellikle insülin direnci olanlar, şeker hastalığı olan bireyler rahatlıkla tüketebilir. Zeytin, kabızlık problemine de önemli bir çözüm getirecektir. Bunun yanında magnezyum, fosfor, sodyum, iyot oranı da oldukça zengin minareler içeren bir besin gurubumuzdur" dedi.

'10-12 YEŞİL ZEYTİN TÜKETİMİ VİTAMİN VE MİNERAL İHTİYACINI KARŞILIYOR'

Yeşil zeytinin, siyah zeytine oranla besin içeriğinin daha zengin olduğunu söyleyen Tay, şöyle konuştu:

"Ben kendim de zayıflama diyetlerinde çok öneriyorum. Hem tokluk sağlıyor hem de kişinin bir sonraki öğünde daha fazla yemesini engelleyecek bir besin gurubu. Cilt ve saç sağlığı açısından da çok önemli bir besin gurubu. Günlük 10-12 adet yeşil zeytin tüketimi zaten günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayacak bir besin. Aynı zamanda anemiye, kalk arasında kansızlığa iyi gelecek bir besin gurubunuz. Yeşil zeytin mi siyah zeytin mi diye sorarsanız yeşil zeytinin besin içeriği siyah zeytine oranla da yüksek. Benim tercihim yeşil zeytin."

'HALHALLI ZEYTİNİ ASIRLIK AĞAÇLARDAN YETİŞİYOR'

Sonbahar mevsiminde Hatay'da hasadı yapılan halhalı zeytini, Diyarbakır'a getirip satışa sunduklarını anlatan şarküteri işletmecisi Yusuf İşçi, zeytinin kilosunu 12 liraya sattıklarını söyledi. Kentte yılda ortalama 60 ton halhalı zeytinin tüketildiğini anlatan İşçi, "Hatay'dan gelen iki tür zeytini satıyoruz. Bunlardan biri küçük taneli zeytinler diğeri de halhalı türüdür. Halhalı zeytini asırlık ağaçlardan yetişiyor ve şifa açısından çok faydalıdır. Bunlar herhangi bir aşı olmadan doğal bir ortamda yetişen zeytinlerdir. Herkesin bütçesine hitap eden bir zeytindir" dedi.

Diyarbakırlı Seyfettin Yavuz ise Hatay zeytininin siyah zeytine oranla hem ucuz hem de daha doğal olduğunu söyledi. Yeşil zeytinin sağlığa da çok faydalı olduğunu belirten Yavuz, "Daha çok şifalı olduğu için tüketiyoruz. Yeşil zeytinde katkı yok, renginden bellidir. Daha doğal olduğu için tüketiyoruz" diye konuştu.

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