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Diyarbakırlılar Tedbirlerin Gevşetilmesinden Yana

05.05.2020 20:28 | Son Güncelleme

Corona virüsü önlemlerinin sıkı uygulandığı 30 büyükşehirden olan Diyarbakır'da tüm uyarılara rağmen caddeler yine doluydu. İnsanlar maske taksa da sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi. Mahmut Bozarslan'ın izlenimleri

Diyarbakırlılar Tedbirlerin Gevşetilmesinden Yana

Corona virüsü önlemlerinin sıkı uygulandığı 30 büyükşehirden olan Diyarbakır'da tüm uyarılara rağmen caddeler yine doluydu. İnsanlar maske taksa da sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyulan yerler arasında camiler de bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cemaatle namaz kılınmaması tavsiyesinin ardından insanlar camilerde sosyal mesafeyi gözeterek namaz kılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı önlemlerin gevşetileceğini açıklaması, Diyarbakır’da da farklı yankı buldu. Kent sakinlerinin birçoğu yaşlılara ve ekonomiye yönelik önlemlerin gevşetilmesinden yana. Ancak hastalık endişesi hala sürüyor. VOA Türkçe muhabiri Mahmut Bozarslan Diyarbakırlılar’la konuştu.

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