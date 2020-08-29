HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakırlılar yasak dinlemiyor, her akşam aynı görüntü

Diyarbakırlılar yasak dinlemiyor, her akşam aynı görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Korona virüs vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar yasakları dinlemiyor.

Diyarbakırlılar yasak dinlemiyor, her akşam aynı görüntü

Korona virüs vaka sayısının en çok artış gösterdiği illerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar yasakları dinlemiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından düğün konvoylarının yasaklanmasına rağmen kentte hemen her akşam düğünlerin ardından konvoy yapılarak virüsün yayılmasına davetiye çıkarılıyor.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır’dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır’da vatandaşlar, kendi bildiklerini okuyor. Akşam saatlerinde tamamlanan düğünlerin ardından toplanan gruplar, arabalarına binerek şehir turu atıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan düğün konvoyları korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsinizKiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
TEM'de araç yangını! Alevler metrelerce yükseldi
TEM'de araç yangını! Alevler metrelerce yükseldi
Son dakika! 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Son dakika Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme!
Güngören'de kuyumcu soygunu! 10 kilo altınla kayıplara karıştılar
İStanbul'da kuyumcu soygunu! 10 kilo altınla kayıplara karıştılar
2 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçti peş peşe geçtiler
Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan korkutan açıklama: Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.