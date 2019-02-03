"Diyet değişiklikleri kanser kontrolünde önemli"

İSTANBUL (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz, diyet değişikliklerinin kanser kontrolünde önemli olduğunu belirterek, "Obezite ve şişmanlık özellikle yemek borusu, kolon, meme ve kadın genital kanserlerinden sorumlu risk faktörlerindendir. Düzenli fiziksel aktivite ve ideal kilo, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme koruyucu etkilere sahiptir." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Oğuz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanser hastalığında sigara kullanımının en önemli risk faktörü olduğuna dikkati çekti. Oğuz, "Kanserden ölümlerin üçte birinde obezite, daha az miktarda sebze ve meyve tüketilmesi, fiziksel aktivitenin olmaması, sigara ve alkol kullanımı söz konusudur. Sigara, kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22'sini oluşturur." değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Oğuz, dünyada en sık rastlanan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu, bunu ikinci sırada meme, üçüncü sırada ise kolon kanserinin izlediğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütünce, sigara, alkol, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivitenin 4 temel kanser nedeni olarak sıralandığını anımsatan Oğuz, radyasyon ve karsinojen maddelerine maruz kalmanın ve mikrop gibi faktörlerin de diğer nedenler arasında sayılabileceğini belirtti. Prof. Dr. Oğuz, dünyadaki kanserlerin yüzde 30 ila 50'sinin önlenebildiğinin altını çizerek, "Bu aslında son derece önemli bir veridir. Sigara dumanı 7 binden fazla kimyasal madde içerir. Bunun 250'si zararlıdır ve 50'si kanser nedenidir. Akciğer, yemek borusu, gırtlak, ağız, böbrek, mesane, pankreas, mide ve kadın genital kanserlerine neden olur. Alkol ise ağız, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, kolon ve meme kanserine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı. Diyet değişikliklerinin kanser kontrolünde en önemli noktalardan olduğunu belirten Oğuz, "Obezite ve şişmanlık özellikle yemek borusu, kolon, meme ve kadın genital kanserlerinden sorumlu risk faktörlerindendir. Düzenli fiziksel aktivite ve ideal kilo, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme koruyucu etkilere sahiptir." değerlendirmesini yaptı.