Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

Hafif ve leziz bir yemek olan semizotunun insan vücuduna birçok faydası bulunur. Semizotunu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri de yaprakların rengidir. Yaprakları koyu renkte olan semizotunu tercih etmeniz önerilir. İşte semizotunu tükenmek için 7 sebep...

TOK TUTAR

Akdeniz bölgesinde yetişen semizotu, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da bolca tüketilen semizotu, tokluk hissi yaratır.

KALSİYUM YÖNÜNDEN ZENGİNDİR

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan semizotu kalsiyum yönünden zengindir.

DENGELİ BESLENMENİZE YARDIMCI OLUR

Diyet listelerinde sıklıkla yerini alan semizotu, zayıflama serüveninde yardımcı olur.

C VİTAMİNİ BARINDIRIR

Tam bir şifa deposu olan semizotu, içeriğinde C vitamini barındırıyor. Semizotunun baharda daha fazla tüketilmesi öneriliyor.



TADI LEZİZDİR

Semizotunu gerek salçalı yemeğini yaparak gerek yoğurtlayarak tüketebileceğiniz gibi salatasını da yapmanız mümkün.

OMEGA-3 YAĞ ASİDİ FAZLADIR

Semizotunda, diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha fazla omega-3 yağ asidi vardır.

DEMİR İÇERİR

Oksijenin kırmızı kan hücrelerine taşınmasında etkin olan demirin eksikliği halsizlik ve baş dönmesine neden olur. Demir açısından zengin olan semizotunun tüketilmesi önerilir.





