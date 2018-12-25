Diyet ve sporla 1 yılda 50 kilo verdi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ertan Çiçek, 120 kiloya kadar çıkınca hayatını değiştirmeye karar verdi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Çiçek, yürümekte ve hareket etmekte zorlanmaya başlayınca diyet ve spor yardımıyla 1 yıl içerisinde 50 kilo verdi ve 70 kiloya düştü.

Kilo vermek için internette araştırmalar yaparken zayıflama ilaçlarıyla da karşılaştığını ancak sağlıklı bir şekilde kilo vermek istediğini belirten çiçek zayıflama sürecini şöyle anlattı: "Kilolarımdan dolayı sıkıntılar yaşıyordum. Zayıf olan arkadaşlarıma özeniyordum. Yürüme ve uyku sorunları yaşıyordum. Daha sonra bu kilolardan kurtulmaya karar verdim. İlk önce internette nasıl kilo verebileceğime dair araştırmalar yaptım. Zayıflama ilaçları ile karşılaştım. Ama onlara hiç bir zaman sıcak bakmadım. Tanıdıklarım diyetisyene yönlendirdi. Diyetisyenin bana verdiği listeyi uyguladım. Arkasından da spora başladım. Bir sene boyunca da spora devam ettim. Spora ilk başladığımda 500 metreye kadar ancak yürüyebiliyordum. Daha sonra 5, 10, 20 derken 35 kilometreye kadar yürüme mesafemi artırdım. Tempolu yürüyüşler yaptım" dedi.

Kilolarından kurtulduktan sona görenlerin şaşırdığı kaydeden Çiçek, "Bir yıl sonra arkadaşlarım ve beni görenler inanamadı. Hatta bazılarına kimliği gösterdim. Bir sene süren kilo verme serüvenimde üzerimden 50 kilo atmış oldum. Çok mutluyum kilolarımdan kurtulduğum için'' diye konuştu.