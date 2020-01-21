Diyet ve sporla 60 kilo verdi

"Dışarı çıktığımda insanlar bana 'Çok kilolusun' diyorlardı. Acıyan gözlerle bakıyorlardı. Kilomdan dolayı kötü zamanlar geçirdim. Daha sonra zayıflamaya karar verdim. Ailemde genetik kalp ve şeker hastalığı var. Kilomdan korktuğum için doktorlara başvurdum. Bana ameliyatla midemi küçültmeleri gerektiğini söylediler. Ameliyattan korktuğum için eve döndüm ve sporla zayıflamaya karar verdim. Belediyenin açtığı kurslara katıldım. Her sabah uyandığımda yürüyüş yaptım, ip atladım, yemeklerime dikkat ettim ve istediğim kiloya ulaştım."

Kendine öz güveninin arttığını, rahatlıkla gezmeye başladığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Zamanla ve sağlıklı şekilde kilo verdiğim için sporu belli aralıklarla bıraksam bile geri almıyorum. Kilolu kim olursa olsun sporla ve sağlıklı beslenerek bunu başaracağına inanıyorum. Artık akşamları yemeklerime dikkat ediyorum. İnsanların bana bakış açısı değişti. Rahatlıkla insan içine çıkıyor, gezmelere gidiyor, alışveriş yapıyorum. Kilo vermeden önce sürekli hastaydım. Kilolarla birlikte hastalıklarım da gitti. Bana destek veren spor hocama, diyetisyen ve kurs imkanı sağlayan belediyeye çok teşekkür ederim."

- "Kilosuyla beraber hayatı da değişti"

Spor eğitmeni Aysun Kurtkan da Bitlis Belediyesi bünyesinde açılan spor kursundan yararlanan 60 kadının, servislerle evden alınarak merkeze getirildiğini belirtti.

Kursa katılarak kilolarından kurtulan kadınlardan birinin de Serap Aydın olduğunu belirten Kurtkan, "Serap hanım 120 kiloyla kursa başladı. Doktorlara yaptırdığı tahlil sonuçlarını bize getirdi, diyetisyenimizle ona beslenme ve spor programı hazırladık. Büyük azimle 1,5 yılda 60 kilo verdi. Büyük bir işi başardı. Bu kadar zamanda bu kiloyu vermek çok zor. Zayıfladıktan sonra sosyalleşmeye ve daha girişken olmaya başladı. Kilosuyla beraber hayatı da değişti. Her zaman 'Reçeteyi bırak spora başla' diyoruz. Türkiye'de obezite oranı yüksek. Burada bununla mücadele ediyoruz. Serap'la birlikte 30 kadın böyle zayıfladı ve hastalıklarından kurtuldu."