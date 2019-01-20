Diyet yaparken kas ve yağ dengesi nasıl olmalıdır?

Kış aylarında daha çok kilo alımı meydana geldiği konusuna vurgu yaparak, zayıflamada asıl önemli adımın “yağdan kilo vermek” olduğunun altını çizen Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, “kiloyu yağdan verdiğinizde su ve kas kaybına kıyasla gözle görülebilir bir daralma meydana gelecektir. Yağdan verilen kiloların da geri alınması daha zor olacaktır. Vücutta fazla yağların verilmesi ise kalp, şeker, tansiyon, damar tıkanıklığı gibi hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğu rahatça gözlemlenecektir.” diye açıklıyor.

Fit ve sağlıklı görünmek hepimizin hayalidir. Özellikle de düğünler, mezuniyetler, yaz ayları yaklaşıyorsa kilo vermek bizim için ayrı bir önem taşır. Peki bu durumlarda nasıl beslenmeli, nasıl kilo vermeliyiz? Hepimizin çevresinde hızlı kilo verip tekrar eski kilolarına kavuşan kişilerde, verdiği kiloyu kolay kolay almayan kişilerde vardır. Neden araların da böyle bir fark var hiç düşündünüz mü?

Kilo üç yerden, vücutta bulunan sudan, kastan ve yağ tabakasından verilebilir. Sıvı detoxları sayesinde hızlı bir şekilde kiloyu sudan verdiğinizde ani bir kilo kaybı ile karşı karşıya gelebilir ama ertesi günlerde ise tekrardan bir kilo artışı ile karşılaşabilirsiniz. Vücutta dehidrasyon yani “su kaybı” yaşanırsa, kalp ritminde bozulma, düşük tansiyon, böbrek sorunları, yüksek tansiyon, bilinç kaybı gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden hızlı olsun diye sudan kaybedilen kilolara dikkat edilmelidir.