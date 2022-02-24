Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Omega-3 yağ asitleri ve D vitamini gibi vücudumuzun en yüksek kapasitede çalışmasına yardımcı olan bazı bileşiklerin, özellikle düşük karbonhidratlı bir diyet uyguladığınızda ya da etler veya kalsiyum açısından zengin süt ürünleri gibi tüm besin gruplarını ortadan kaldırdığınızda, tek başına diyetten elde edilmesi daha zordur, bu noktada bir eksiklik meydana gelebilir. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

TAKVİYELER BESLENME VE EGZERSİZİN YERİNİ TUTMAZ!

Takviyeler ayrıca sağlık önceliklerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için hedefe yönelik beslenme almanın harika bir yoludur. Odaklanmanızı ve dikkatinizi artırmaya yardımcı olan formüller, sindiriminizi desteklemeye yardımcı olan probiyotikler ve enzimler ve hatta depolanmış yağın parçalanmasını teşvik eden bileşikler eklemek, diyet planınızı yolunda tutmanın mükemmel yollarıdır.

Bununla birlikte, takviyelerin iyi beslenme ve düzenli egzersizin yerini tutamayacağını unutmamak önemlidir. Takviyeler, iyi yemek seçimlerinizi tamamlamalı, onların yerini almamalı. Dolayısıyla, ne kadar multivitamin alırsanız alın, kahvaltıda kahve veya enerji içeceği içemez, öğle yemeğini atlayıp akşam yemeğinde salata yiyip vücudunuzun normal çalışmasını bekleyemezsiniz.

TAKVİYELER GÜVENLİ Mİ?

Etiketi açıkça beyaz edilmiş, saflık ve etki için doğrulanmış testlere sahip saygın bir şirketten takviyeler genellikle güvenlidir. Ancak herhangi bir kilo yönetimi veya egzersiz programına başlamadan önce, özellikle günlük ilaç kullanıyorsanız, diyetiniz ve takviyeleriniz hakkında doktorunuzla görüşmelisiniz. Bazıları için takviyenin en zor kısmı (diyet yapıyor olsanız da olmasanız da) onları almayı hatırlamaktır.

Hangi takviyeleri alıyor olursanız olun, üzerindeki talimatları okuduğunuzdan emin olun çünkü bazı besin öğeleri yiyeceklerle daha iyi emilir, yiyeceklerdeki yağ biyoyararlanımlarını arttırır ve diğerleri en iyi yemeklerden önce alınır. Ancak günlük tercihlerinize eklediğiniz takviyelerden bağımsız olarak önerilenden fazlasını almayın - yarardan çok zarar verebilir. Yönergeler dahilinde kalın ve takviyelerinizin aldığınız ilaçlarla etkileşime girmediğinden emin olmak için doktorunuza danışın.

KİLOYU NASIL KONTROL ALTINDA TUTARIZ?

Kilo hedefinize ulaşmanın en iyi yolu, sizi oraya götürecek yaşam tarzı değişikliklerini yapmaktır. Sağlıklı yaşam yolculuğunuza atılırken, akıllı yaşam tarzı seçimleriniz vücudunuzun dengeyi bulmasını ve sağlıklı bir kiloyu korumasını sağlayacaktır. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Hormon seviyenizi ve diğer kan belirteçlerinize bakabilmeniz için eksiksiz bir kan testi yaptırın. Sonuçta tiroid hormonları, stres hormonları (ve diğer hormonlar) sağlıklı kilo hedeflerinizi etkileyebilir.



