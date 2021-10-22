Diyete sadık kalamayanların hayatını kurtaracak bir yöntem! Montignac diyetinin faydaları saymakla bitmiyor...

Montignac diyeti ilkeleri, Fransız beslenme uzmanı Michel Montignac tarafından ortaya kondu. Bu diyette belli yiyeceklere tümden yasak koymak yerine glisemik indeksi düşük olan besinler tercih edilir. Alınan kalorilerin hesabını yapmak yerine de kalorilerin kalitesine ve kolay yakılabilir kaloriler olmasına dikkat edilir. Böylece bu diyeti uygulayan kişiler sağlıklı kaloriler alırken uzun süreli bir form tutma imkanı da elde eder. Peki Montignac diyeti nasıl yapılır, beslenme menülerinde hangi besinler yer alır? Montignac diyetinin avantajları neler? Şimdi bu sorulara cevap verme zamanı!
Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün uygulanır.
Diyet iki temel aşamadan oluşur: Kilo verme ve verilen kiloları koruma.
Kilo verme aşamasında düşük karbonhidratlı besinleri tüketmeye dikkat edilir.
Montignac diyeti için örnek bir menü hazırladık.
Kahvaltı: Kepekli ekmek ya da tam buğday unlu krep, meyve, kafeinsiz kahve ya da yağsız süt
Öğle Yemeği: Bol limonlu dilimlenmiş avokado ya da sirkeli dilimlenmiş turp, fırında biftek ya da haşlanmış tavuk ve greyfurt
Montignac diyeti hem uzun süreli uygulanışı hem de daha az kural içermesinden dolayı rahatlıkla uygulanabilir.
Yasaklayıcı olmak bir yana, her türlü karbonhidrat, protein ve yağ alımını destekler.
Uzun süreli uygulanışı hızlı kilo alıp vermelerin önüne geçer.
Glisemik indeksi düşük besinleri öncelediğinden insülin ve kan şekerini düzenler.
Protein alımında bitkisel ve hayvansal proteinlerin dengeli alınmasını tavsiye eder.
Diyabet hastalığının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
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