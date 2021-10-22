Diyete sadık kalamayanların hayatını kurtaracak bir yöntem! Montignac diyetinin faydaları saymakla bitmiyor...

Montignac diyeti ilkeleri, Fransız beslenme uzmanı Michel Montignac tarafından ortaya kondu. Bu diyette belli yiyeceklere tümden yasak koymak yerine glisemik indeksi düşük olan besinler tercih edilir. Alınan kalorilerin hesabını yapmak yerine de kalorilerin kalitesine ve kolay yakılabilir kaloriler olmasına dikkat edilir. Böylece bu diyeti uygulayan kişiler sağlıklı kaloriler alırken uzun süreli bir form tutma imkanı da elde eder. Peki Montignac diyeti nasıl yapılır, beslenme menülerinde hangi besinler yer alır? Montignac diyetinin avantajları neler? Şimdi bu sorulara cevap verme zamanı!

MONTIGNAC DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün uygulanır.

Diyet iki temel aşamadan oluşur: Kilo verme ve verilen kiloları koruma.

Kilo verme aşamasında düşük karbonhidratlı besinleri tüketmeye dikkat edilir.

Koruma evresinde ise hayat boyu verilen kiloları korumak ve Montignac diyetini hayat felsefesi haline getirmek amaçlanır.

MONTIGNAC DİYETİ NELERİ İÇERİR?

Montignac diyeti için örnek bir menü hazırladık.

Kahvaltı: Kepekli ekmek ya da tam buğday unlu krep, meyve, kafeinsiz kahve ya da yağsız süt

Öğle Yemeği: Bol limonlu dilimlenmiş avokado ya da sirkeli dilimlenmiş turp, fırında biftek ya da haşlanmış tavuk ve greyfurt

Akşam Yemeği: Sebze çorbası, bol yeşil salata, baklagil yemeği ya da ızgara et

MONTIGNAC DİYETİNİN AVANTAJLARI NELER?