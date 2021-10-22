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Diyete sadık kalamayanların hayatını kurtaracak bir yöntem! Montignac diyetinin faydaları saymakla bitmiyor...

22.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam yüzünden zaman zaman kilo problemi yaşayabilirsiniz. Belli aralıklarla yapılan diyetler de insanları yasaklardan oluşan bir beslenme biçimine zorlar. Kısa süreli diyetlerden sonra başlayan irade kaybı, verilen kiloların tekrar geri alınmasıyla sonuçlanır. Peki kısıtlamalardan uzak ve hayat boyu uygulanabilecek bir diyet biçimi olduğunu biliyor musunuz?

Diyete sadık kalamayanların hayatını kurtaracak bir yöntem! Montignac diyetinin faydaları saymakla bitmiyor...

Montignac diyeti ilkeleri, Fransız beslenme uzmanı Michel Montignac tarafından ortaya kondu. Bu diyette belli yiyeceklere tümden yasak koymak yerine glisemik indeksi düşük olan besinler tercih edilir. Alınan kalorilerin hesabını yapmak yerine de kalorilerin kalitesine ve kolay yakılabilir kaloriler olmasına dikkat edilir. Böylece bu diyeti uygulayan kişiler sağlıklı kaloriler alırken uzun süreli bir form tutma imkanı da elde eder. Peki Montignac diyeti nasıl yapılır, beslenme menülerinde hangi besinler yer alır? Montignac diyetinin avantajları neler? Şimdi bu sorulara cevap verme zamanı!

MONTIGNAC DİYETİ NASIL UYGULANIR?

  • Sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün uygulanır.

  • Diyet iki temel aşamadan oluşur: Kilo verme ve verilen kiloları koruma.

  • Kilo verme aşamasında düşük karbonhidratlı besinleri tüketmeye dikkat edilir.

  • Koruma evresinde ise hayat boyu verilen kiloları korumak ve Montignac diyetini hayat felsefesi haline getirmek amaçlanır.

MONTIGNAC DİYETİ NELERİ İÇERİR?

Montignac diyeti için örnek bir menü hazırladık.

  • Kahvaltı: Kepekli ekmek ya da tam buğday unlu krep, meyve, kafeinsiz kahve ya da yağsız süt

  • Öğle Yemeği: Bol limonlu dilimlenmiş avokado ya da sirkeli dilimlenmiş turp, fırında biftek ya da haşlanmış tavuk ve greyfurt

  • Akşam Yemeği: Sebze çorbası, bol yeşil salata, baklagil yemeği ya da ızgara et

MONTIGNAC DİYETİNİN AVANTAJLARI NELER?

  • Montignac diyeti hem uzun süreli uygulanışı hem de daha az kural içermesinden dolayı rahatlıkla uygulanabilir.

  • Yasaklayıcı olmak bir yana, her türlü karbonhidrat, protein ve yağ alımını destekler.

  • Uzun süreli uygulanışı hızlı kilo alıp vermelerin önüne geçer.

  • Glisemik indeksi düşük besinleri öncelediğinden insülin ve kan şekerini düzenler.

  • Protein alımında bitkisel ve hayvansal proteinlerin dengeli alınmasını tavsiye eder.

  • Diyabet hastalığının kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

  • Alkollü ve gazlı içecek kullanımına sınırlama getirdiği için doğal meyve sularına yönlendirir.
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