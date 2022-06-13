Diyetinize mutlaka ekleyin! Kilo vermenize yardımcı en etkili yiyecekler

Kilo vermenin zor olduğu biliniyor. Ancak yapılan doğru diyet programları ve düzenli egzersizler ile istenilen kiloya ulaşmak o kadar da zor değil. Hedeflediğiniz kiloya ulaşmanız için uygulayacağınız diyet sürecinde sağlıksız ve yağlı yiyeceklerden uzak durmanız, bol su içmeniz gerekiyor. Diyet listenize ekleyeceğiniz süper gıdalar ise hem çok sağlıklı hem de kilo vermenize yardımcı.

ÇİLEK

Bu gezegende maksimum sayıda besin değeri olan bir gıda maddesi varsa, o da çileklerdir. Çileğin içerisinde bir sürü lif, antioksidan, vitamin ve mineral bulacaksınız. Antioksidanların varlığı, herhangi bir kardiyovasküler hastalık ve çeşitli kanser riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca vücudun tüm iltihaplı durumlarını önlemenize yardımcı olacaktır. Meyveler ayrıca tüm sindirim ve bağışıklık sorunlarından kurtulmanız için mükemmel bir seçimdir.

BAKLAGİLLER

İçinde birçok besin maddesi bulunur, bu yüzden baklagiller süper besinler listesine dahil edilir. İyi miktarda B vitamini sunmanın yanı sıra, çok sayıda protein, mineral ve lif de çıkaracaksınız. Birkaç çalışma baklagillerin tip 2 diyabetin iyileştirilmesinde olumlu etkisini göstermektedir. Baklagiller ayrıca kolesterol ve kan basıncı sayılarının korunmasında oldukça faydalıdır.

YEŞİL ÇAY

Bu içecek çok az miktarda kafein içeriyor. Polifenolik bileşiklerin varlığı, tüm iltihap hastalıklarını önlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, birkaç kanser ve kardiyovasküler hastalığın ve birkaç diyabet türünün kontrolünden doğrudan sorumlu olan EGCG adlı antioksidanı da içerir.

SARIMSAK

Sarımsak, soğan ve pırasa ailesine ait. B6 vitamini, manganez, C vitamini, selenyum ve lif almak için diyetinize eklemeniz gereken mükemmel bir tercihdir. Dünyanın çeşitli yerlerinde, birincil amacı lezzet ve aroma eklemek olan bir dizi yemekte bir bileşen olarak kullanılır. Ayrıca kan basıncını ve kolesterol seviyelerini korumadaki değerini kanıtlamıştır.

AVOKADO

Bir sebze olarak kullanıldığını görmüş olsanız da oldukça besleyici bir meyvedir. Sağlıklı yağlar, vitaminler, lif ve minerallerden oluşan bir paket sunar. Meyve, iltihap koşulların önlenmesinde önemli ölçüde yardımcı olduğu kanıtlanmış bir sürü MUFA içerir. Ayrıca diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların çoğunluğunun şansını azaltmada da yardımcı olur. Bunlar, sağlıklı bir diyet hazırlamada önemli ölçüde yardımcı olduğuna inandığımız birkaç yiyecek seçeneğidir. Günlük bir fiziksel egzersiz rutini ile eşleştirin ve sağlığınızda ve fiziğinizde önemli gelişmeler göreceksiniz.



