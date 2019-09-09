HABER

Diyetisyen Demetgül: “Çocuklarınızı dengeli besleyin”

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, “Mutlaka çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı oluşturulmalıdır.

Diyetisyen Demetgül: “Çocuklarınızı dengeli besleyin”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, “Mutlaka çocuklarda yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir şekilde yapılan beslenme okulda çocukların başarılı olmasını sağlayacaktır” dedi.

Kahvaltıda süt ve yumurta olmalı
Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, okul çocuklarının güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı ile başlamaları gerektiğini söyledi. Demetgül, “Mutlaka yumurta tüketimi sağlanmalıdır. Mevsim yeşillikleri, peynir, zeytin gibi besinlere kahvaltıda yer verilebilir. Porsiyon kontrolü sağlanarak pekmez veya bal ölçülü miktarda tüketilebilir. İçecek olarak süte kahvaltıda yer verilmesini tavsiye ediyoruz. Tam buğday ekmeği tüketilebilir. Eğer sabahları kahvaltı yapılamıyorsa tam buğday ekmeği ile hazırlanmış bir sandviç yapılabilir ve çocukların çantasına konabilir. Okul çantalarına mutlaka fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler veya taze meyveler ya da kuru meyveler gibi ara öğünler koyulmalıdır. Bu, çocukların okullarda paketli gıdalara yönelmesini engelleyecektir. Gün içerisinde mutlaka 3 porsiyon süt veya süt ürünlerine çocukların beslenmesinde yer verilmelidir. Çocukların su tüketimlerine dikkat edilmelidir ve ortalama 1.5, 2 litre su tüketmelidirler. Yeterli ve dengeli beslenmek hem çocukların daha sağlıklı olmalarını hem de okul başarılarının daha yüksek olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

2 saatten fazlası yasak
Çocukların hareket etmelerini de sağlamak gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, “Teknolojinin gelişmesiyle, televizyon, bilgisayar ve tablet gibi cihazların kullanımı arttı. Çocukların bu cihazların karşısında 2 saatten fazla hareketsiz kalmalarına izin vermemeliyiz, ayrıca okulla birlikte çocuklar daha da hareketsiz kalabiliyor. Bu nedenle akşam aileyle birlikte yürüyüşlere çıkmak veya hareket edilebilecek oyunlar oynamak çocukların büyüme ve gelişmeleri açısından yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

Katliam gibi kaza: 5 ölüKatliam gibi kaza: 5 ölü
Sonbahar hastalık mevsimi olmasınSonbahar hastalık mevsimi olmasın
Böbrek kanserine neden olan 8 risk faktörüBöbrek kanserine neden olan 8 risk faktörü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.