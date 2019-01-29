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Diyetisyen Gamze Öztürk: “Çocukların sağlık durumlarını bozan etkenler gelişim süreçlerini durdurabilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 14:46 | Son Güncelleme

Çocuklara yönelik büyümenin ve gelişim takibinin ancak belirli aralıklarla yapılan izlemelerle verimli olarak gerçekleşebileceğini söyleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Smart Health Life Center diyetisyeni Gamze Öztürk, çocukların yaşına göre büyüme ve gelişme özelliklerinin bilinmesi ve sağlığının korunması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.“Bir çocuğun gelişmesinin değerlendirilmesi sağlıklı çocuklarla kıyaslanarak yapılır”Öztürk, çocukların sürekli büyüyüp ve geliştikleri için, sağlık durumlarını bozan her türlü etkenin, büyüme ve gelişme süreçlerini yavaşlatabileceğini ve hatta durdurabileceğine vurgu yaptı.

Çocuklara yönelik büyümenin ve gelişim takibinin ancak belirli aralıklarla yapılan izlemelerle verimli olarak gerçekleşebileceğini söyleyen Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Smart Health Life Center diyetisyeni Gamze Öztürk, çocukların yaşına göre büyüme ve gelişme özelliklerinin bilinmesi ve sağlığının korunması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Bir çocuğun gelişmesinin değerlendirilmesi sağlıklı çocuklarla kıyaslanarak yapılır”
Öztürk, çocukların sürekli büyüyüp ve geliştikleri için, sağlık durumlarını bozan her türlü etkenin, büyüme ve gelişme süreçlerini yavaşlatabileceğini ve hatta durdurabileceğine vurgu yaptı. Öztürk şöyle devam etti:
“Bir çocuğun gelişmesinin değerlendirilmesi, benzer yaş ve cinsiyetten sağlıklı çocuklarla kıyaslanarak yapılır. Sağlıklı çocukların izlenmesi ve aralıklı vücut ölçümleriyle elde edilmiş standart büyüme eğrilerinin değerlendirilmesi önemlidir. Büyüme eğrileri, çocuğun belirli yaşta sahip olması gereken ölçümlerin dağılımını, alt ve üst sınırlarını gösterir.”
Okul öncesi ve okul çağı çocuklarında en çok kullanılan ölçümler,
1. Yaşa göre boy uzunluğu
2. Yaşa göre vücut ağırlığı
3. Boya göre vücut ağırlığı
Öztürk, “Sağlıklı yaşam için çocuğun büyümesinin standart büyüme eğrilerinde belirli aralıklarla değerlendirilmesi önemlidir” dedi.
2-6 yaş arasında en az altı ayda bir,
6-12 yaş arasında en az yılda bir değerlendirme yapılmalıdır.
"Büyüme ve gelişmeleri belirli aralıklarla standart büyüme eğrilerinde değerlendirilen çocukların, beslenme durumları saptanabilir" diyen Öztürk, “Büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri beslenmedir. Yetersiz beslenen bir çocuğun büyüme ve gelişmesi yavaşlayabilir hatta durabilir. Yaşıtlarına göre büyüme ve gelişmesi geri kalmış bir çocuğun beslenmesi mutlaka takip edilmelidir. Büyüme ve gelişmeleri belirli aralıklarla standart büyüme eğrilerinde değerlendireceğimiz çocuklarımızın ise, büyüme ve gelişmeleri durduğunda erken dönemde belirlenebilecektir. Örneğin belirli aralıklarla boy ve kilo ölçümleri yapılan bir çocuğun büyümesi bir önceki ölçüm ile kıyaslanarak takip edilebilir ve normal bir büyüme eğrisine sahip değilse erken dönemde tespit edilebilir. Hastalıklarının erken tanı ve tedavisi ise bu takipler ile mümkün olabilecektir. Hastalık durumlarında çocuğun büyüme ve gelişmesi olumsuz etkilenebilir” şeklinde konuştu.
Diyetisyen Gamze Öztürk, bu tanıları koyabilmek için uygulanan yöntemleri sıraladığı açıklamasında ise, 3 önemli noktaya vurgu yaptı:
"1. Yaşa göre vücut ağırlığı
Yaşa göre vücut ağırlığı büyümenin izlenmesinde iyi bir ölçüttür.
Vücut ağırlığı, kısa zaman aralıklarında büyük değişiklikler gösterebildiği için yaşa göre vücut ağırlığı beslenme ile ilgili sorunların ya da araya giren bir hastalığın değerlendirilmesinde çok duyarlıdır.
Enerji ve bazı besin öğelerinin uzun dönemde, bazılarının kısa dönemde yetersiz alınması veya hastalık durumlarında ortaya çıkar.
2. Yaşa göre boy
Çocuk yaşadığı toplumda kendi yaş grubu içerisinde bulunan aynı cinsiyetteki çocukların boy ortalaması ile kıyaslanmalıdır.
3. Boya göre vücut ağırlığı
Boya göre vücut ağırlığının düşük olması,
Kısa dönemde enerji ve besin öğelerinin gerekenden az alınması sonucu ortaya çıkar.
Bazı hastalık durumları da vücut ağırlığının düşmesine neden olabilir."

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