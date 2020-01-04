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  4. Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler içeriyor”

Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler içeriyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, Mersin’in yöresel lezzeti olan cezeryenin sağlığa faydalı vitaminler içerdiğini belirterek, içindeki havucun birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, bir açıklama yaparak, cezeryenin sağlığa faydalarına ilişkin bilgi verdi.

Diyetisyen Gök: “Cezerye, sağlığa faydalı vitaminler içeriyor”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, Mersin’in yöresel lezzeti olan cezeryenin sağlığa faydalı vitaminler içerdiğini belirterek, içindeki havucun birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.
VM Medical Park Mersin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Gök, bir açıklama yaparak, cezeryenin sağlığa faydalarına ilişkin bilgi verdi. Özellikle A vitamini bakımından zengin olan cezeryenin cilt ve saç üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu vurgulayan Diyetisyen Gök, “En önemli ham maddesi havuç olan cezeryenin içeriğindeki kolajen, saç sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlar sayesinde cildi canlandırır ve cildin daha taze görünmesine fayda sağlar” dedi.

“Havuç sindirime iyi geliyor”
Cezeryenin grip ve soğuk algınlığı belirtileri olan halsizlik ve yorgunluğa da iyi geldiğini ifade eden Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Havuç bol miktarda besin lifi içerir. Bundan dolayı da sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Ayrıca bilimsel araştırmalar, havuçlarda bulunan kumarinin, hipertansiyonu düşürme ve kalp sağlığını korumayla bağlantılı olabileceğini göstermektedir. A vitaminiyle gözleri koruyan havuç alzaymır hastalığını önleyici etkin maddeler de içerir."

“Faydası var ama yerken dikkat”
Diyetisyen Gök, cezerye tüketirken dikkatli olmak gerektiğinin de altını çizerek, "Cezeryenin iştah açıcı özelliği sebebiyle kilosu düşük olan bireyler ara öğün olarak tüketebilir. Ancak birçok besinde olduğu gibi cezeryeyi de tüketirken dikkat etmek gerekir. Çünkü kalorisi yüksek bir tatlı türüdür. Kontrolsüz tüketildiği zaman kilo alımına sebep olabilir” diye konuştu.

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