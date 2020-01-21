HABER
  4. Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Uzm.

Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.
Son dönemde çıkan kahvaltı tartışmalarına ilişkin konuşan Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniğinden Uzm. Dyt. Aysun İpek yapılıp yapılmamasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini belirterek, “Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir” dedi.
Kahvaltının atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.
Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, “Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıkları kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olmaktadır. Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır” diye konuştu.
Klasik Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez gibi zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten İpek, “Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300-500 kcal enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır. Kahvaltıyı yapıp yapmamaktan çok, yüksek kalorili gıdalar yerine daha çok yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür” şeklinde konuştu.
Kahvaltının zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 4-5 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Ukraynalı Parkinson hastası Emiliya çareyi Türkiye’de bulduUkraynalı Parkinson hastası Emiliya çareyi Türkiye’de buldu
Safra kesesi problemleri önemli sorunlara yol açabilirSafra kesesi problemleri önemli sorunlara yol açabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de korkunç iddia! Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Vatandaşlar H1N1 virüsü (domuz gribi) korkusuyla hastaneleri doldurdu

Vatandaşlarda büyük panik! Aciller doldu

Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu yaşadı

Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu yaşadı

Aileler dikkat! Röntgende belli oldu

Aileler dikkat! Röntgende belli oldu

Hatay'da yüzünde dev ben olan Nazlı 11 yıl sonra tedavi olacak

Yüzünün yarısını kapladı! 11 yıl sonra kurtuluyor

Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

Suçlu olmadığınız halde özür dileyen kişi siz oluyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.