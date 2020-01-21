Diyetisyen İpek: “Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin”

Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde çıkan kahvaltı tartışmalarına ilişkin konuşan Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniğinden Uzm. Dyt. Aysun İpek yapılıp yapılmamasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini belirterek, “Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir” dedi.

Kahvaltının atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Aysun İpek, sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, “Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıkları kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olmaktadır. Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır” diye konuştu.

Klasik Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez gibi zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten İpek, “Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300-500 kcal enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır. Kahvaltıyı yapıp yapmamaktan çok, yüksek kalorili gıdalar yerine daha çok yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür” şeklinde konuştu.

Kahvaltının zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, “Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 4-5 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir” ifadelerini kullandı.

