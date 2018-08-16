Diyetisyen Karakurt: Tatilde 'küçük tabak' modelini uygulayın

İSTANBUL, (DHA)- YAZ tatilinde otellerin sunduğu bol alternatifli yemekler dolayısıyla yeme düzeninde değişikler meydana gelebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Karakurt, "Açık büfe tatillerinde seçeneğin çok olması, sizi tabağınızı gereksiz doldurmaya itebilir. Bu yaklaşımla başa çıkmak için, 'küçük tabak' modelini uygulayın" dedi. Yaz tatilini otelde geçireceklerin en büyük çekincelerinin açık büfeler olduğunu, ancak doğru seçimler yapıldığında bol alternatifin tatil boyunca kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Karakurt, tatilde de en önemli öğünün kahvaltı olduğuna dikkat çekti. Kahvaltının gün içinde kontrolsüz atıştırmaların önüne geçeceğini hatırlatan Dyt. Nilşah Karakurt, "Kan şekerini dengeleyecek bu öğünde omlet çeşitleri arasından seçim yapabilir, az yağlı ve lezzetli peynirler ile az işlenmiş kırmızı et ve zeytinlerle tabağınızı zenginleştirebilirsiniz. Yine ufak bir eleme ile pişi, kruvasan gibi hamur işleri yerine yarım simit, tahıllı bir ekmek veya bir küçük dilim peynirli börek tercih edebilirsiniz. Tatilde geç yatıp kalkıldığı için kahvaltı yapmak istemezseniz; acıktıktan sonra süt yulaf alternatifini deneyebilir, birkaç badem yanına kuru meyve ve bitki çayı ile güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz" diye konuştu.

"YEMEK ÖNCESİ AÇ KALMAMAYA DİKKAT EDİN" Öğle ve akşam yemeğine uzun süreli açlık sonrası gitmemek gerektiğine dikkat çeken Dyt. Nilşah Karakurt, "Gün içinde soğuk buzlu şekersiz sütlü kahve, naneli soğuk ayran veya bir porsiyon meyve ile ara öğün yaparsanız, yoğun açlık hissetmez, böylelikle gereksiz beslenmekten kaçınırsınız. Yemeğe inmeden önce 2 bardak su içmek de hem vücudun rahatlamasını sağlar, hem de aşırı yemek yemeyi önlemeye yardımcı olur" dedi. "SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR TERCİH EDİN" Tatilde içilen içecek ve kokteyllerle beraber ikram edilen atıştırmalıklar, gün içinde size en çok kalori yükleyen yiyecekler olabileceği konusunda uyaran Dyt. Nilşah Karakurt şöyle devam etti: "Sohbet esnasında ve bir programı izlerken önünüze koyulan cips, kuruyemiş, çekirdek, kraker gibi atıştırmalıkları porsiyon kontrolü bilinci olmadan bitiriyor olabilirsiniz. Bu durumda önünüze gelenlere göz gezdirmeniz ve farkındalığınızı arttırmanız gerekir. Seçiminizi kokteyl salatalık, fındık, badem gibi yiyecekler arasından yaparsanız, hem atıştırma isteğinizi bastırır, hem de zararsız tercihler yapmış olursunuz."