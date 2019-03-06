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Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük hata"

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mutlu, “Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük hatadır.

Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük hata"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mutlu, “Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük hatadır. Vücudun alması gereken bir kalori vardır bu kalorinin altında yapılan diyetler metabolizmayı yavaşlatmaktadır” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hilal Mutlu, bahar aylarında yapılan diyetlerde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Öğün sayılarının artırılması gerektiğini belirten Mutlu, “2-3 saatte bir ara öğünlerle gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün tüketmeye çalışın. Ne kadar öğün o kadar hızlı metabolizma demektir. Sabah kahvaltısı olmazsa olmazınız ve öğününüzün baş tacı. En sıkı öğünü kahvaltıda yapmak lazım ki metabolizmayı gece uykusundan uyandırın ve gün boyu canlı tutun. Kahvaltının güne sağlıklı ve canlı başlamak için en önemli öğün olduğunu, kan şekerinin düzenlenmesi, bilişsel performans, iş ve okul başarısını olumlu etkilediğini unutmayın. Kullandığınız süt ve süt ürünlerini yağsız veya yarım yağlı tercih etmeli, ekmek grubunu kompleks karbonhidratlardan yana kullanmalı yani tam buğday veya çavdar ekmeği tüketmelisiniz. Etlerin yağsız kısımları tercih edilmelidir. Mutfağınıza hazır besinleri mümkün olduğunca sokmamaya çalışmalısınız. Evde olmayan şeyi sizler de çocuklarınız da tüketemez” diye konuştu.

“Su içmek için susamayı beklemeyin”
Spor yapılmasa bile düzenli yürüyüşlerin yapılması gerektiğini ifade eden Mutlu, “Haftanın en az 3 günü 45 dakika orta tempoda yürüyüşü alışkanlık haline getirmelisiniz. Yürüyüş yaparken yanınızda mutlaka su bulundurmalısınız ve beslenmenizi de yürüyüş planınıza göre ayarlamalısınız. Su içmek için susamayı beklemeyin. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Güne su içerek başlayın ve öğün aralarında su içmeyi de alışkanlık haline getirin. Çay, kahve, bitki çayı gibi içecekler günlük su ihtiyacını karşılamadığını unutmayın” şeklinde konuştu.

“Gün içerisinde yediklerinizi mutlaka not etmelisiniz”
Mutfakta tartı kullanmanın önemine dikkat çeken Mutlu, “Böylece porsiyonları doğru şekilde ayarlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre diyet günlüğü tutmak alınan kaloriyi anlamlı ölçüde azaltmaktadır. Bu yüzden gün içerisinde yediklerinizi mutlaka not etmelisiniz ve bunu o anda yapmalısınız. İçecekler de kalori içerdiği için deftere bunlar da yazılmalıdır. Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük hatadır. Vücudun alması gereken bir kalori vardır bu kalorinin altında yapılan diyetler metabolizmayı yavaşlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hayatınıza sağlıklı yağlara yer açın”
Ana öğünlerde tabakta dört besin grubunun da bir arada bulunmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Mutlu, “Bunlar süt grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık gibi), et grubu, sebze grubu ve tahıl grubudur. Ancak yemek pişirme yöntemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Izgara, buğulama, haşlama, buharda pişirme en iyi pişirme yöntemlerindendir. Hayatınıza sağlıklı yağlara yer açın. Ara öğünlerinizde ceviz, fındık ve bademe yer verin, salatalara avokado ekleyebilirsiniz, yemeklerde ve salatalarda sızma zeytinyağı kullanabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

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