Diyetisyen, pazarda meyve sebzenin yararını anlattı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da beslenme ve diyet uzmanı Nafikar Başkan, pazarda hem mevsimlik sebze ve meyvelerin yararını anlattı hem de tezgah başına geçip satış yaptı. Başkan'ı karnabahar tezgahında görenler, anlattıklarını ilgiyle dinleyip alışveriş yaptı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden beslenme ve diyet uzmanı Nafikar Başkan, Kırcami'deki semt pazarına alış verişe gelenlere meyve sebzenin yararlarını anlattı, tezgah başına geçip karnabahar sattı. Nafikar Başkan, bahar aylarının vazgeçilmez meyvelerinden çileğin fosfor ve demir açısından zengin olduğunu belirtti. Nafikar Başkan, antioksidan içeriği yüksek bir meyve olması dolayısıyla çileğin kansere karşı koruyuculuğunun önemine dikkat çekti. Başkan, lif içeriğinden dolayı sindirim sistemini düzenleyen çileğin bağışıklık sistemini de güçlendirdiğine dikkat çekti. KARPUZ ŞEKER HASTALARINDA DİKKATLİ TÜKETİLMELİ Nafikar Başkan, yaz meyvelerinden karpuzun ise su oranı fazla bir meyve olduğunu ifade ederek, “Şeker oranı yüksek olduğu için porsiyon dahilinde tüketildiğinde sindirime yardımcı olur. Ama şeker hastaları porsiyon kontrolüne dikkat etmeli. Fazla yenirse kan şekerini yükseltir" dedi. ERİK, DİYET YAPANLARA İYİ BİR ARA ÖĞÜN Eriğin özellikle diyet yapanlarda ara öğün alternatifi olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, lif ve su oranının yüksek olduğunu söyleyen Başkan, "Kilo verme sürecinde olanlar rahatlıkla tüketebilir ancak porsiyon kontrolü önemli. Çünkü diğer meyvelerde olduğu gibi erikte de meyve şekeri vardır. Ancak en fazla 8-10 tane erik yenmelidir" diye konuştu. Bahar aylarında kuru meyvelerin bahar yorgunluğuna çok iyi geldiğini sözlerine ekleyen Başkan, kuru meyvelerdeki şeker oranının taze meyvelere göre daha fazla olduğunu hatırlatarak porsiyon kontrolünün gerekli olduğunu söyledi. ENGİNAR BAHAR AYLARINDA HAFTADA 3 KEZ TÜKETİLMELİ Bahar sebzelerinden enginarın çok kıymetli olduğunu belirten Başkan, antioksidan özelliği ve içindeki vitamin ile mineraller sayesinde kansere karşı koruyucu özelliği bulunduğunu söyledi. Başkan, "Enginar bağışıklığı kuvvetlendirir. Ayrıca yapraklarının suyu tüketildiğinde sindirime iyi gelir. Bahar yorgunluğuna karşı haftada 3 kez tüketilmelidir. Zeytinyağlı yemek olarak ya da haşlanarak salataların içerisinde tüketilebilir" dedi. ISPANAK HAMİLE KADINLARDA ÇOK FAYDALI Ispanağın lif içeriğinin çok yüksek olduğunu, içerisinde folik asit sayesinde hamilelerin mutlaka tüketmesi gerektiğini kaydeden Nafikar Başkan, "Hem anne hem bebek sağlığı için ıspanağı öneriyoruz" dedi. Ispanakta bulunan minerallerin kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğini, kötü huylu kolesterolü düşürdüğünü ve trigliserit yağlarını düşürücü özelliği olduğunu anlatan Başkan, "Nisan ve mayıs ayları ıspanağın tam mevsimidir. Bol bol tüketmek yararlıdır" diye konuştu. KARNABAHAR KANSERE KARŞI KORUYUCU Karnabaharın da vazgeçilmez bahar sebzelerinden biri olduğunu belirten Başkan, sindirim sistemini düzenlediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Başkan, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyucu özelliği bulunan karnabaharın porsiyon kontrolü dahilinde tüketilmediğinde hazımsızlık ve gaz sorununa neden olabileceğini vurguladı. Karnabaharı tüketirken yapılan en büyük yanlışlığın kızartmak olduğuna dikkat çeken Başkan, "Ya haşlanarak ya da zeytinyağlı yemek olarak tüketilmeli" dedi. YENİ BİLGİLER EDİNDİK Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan'ı karnabahar tezgahında gören vatandaşlar anlattıklarını ilgiyle dinledi. Bir vatandaş, "Ben çiğ olarak salatasını yaptım o da güzeldi. Kızartarak yemeyi seviyordum ama kızartılmaması gerektiğini öğrendim. Bu da iyi oldu. Brokoli almıştım ama şimdi yararlarını dinleyince karnabahar da alacağım" dedi.

