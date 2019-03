Diyetisyen Tatlıoğlu Uzun süren açlıklar tatlı zaafını tetikliyor

'TATLI ZAAFINI GİDERMEK İÇİN AZ VE SIK ÖĞÜNLER'

Nur Tatlıoğlu, her öğünde sofrada mutlaka bir protein kaynağının olması gerektiğini belirterek, Her öğünde mutlaka yanınıza protein kaynağı konulmalıdır. Sabahları bu yumurta veya peynir olabilir. Belki aralarda süt veya süt ürünleri tercih edilebilir. Öğle yemeklerinde et veya tavuk gibi tercihlerimiz olabilir. Ekmek tüketimini de gün sonuna koymalarını öneririm ki ilk başta proteinler kan şekerine karışsın daha sonra ekmek kan şekerini yükseltsin ifadelerini kullandı. Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, tatlı yedikten sonra vücuttaki kan şekerinin bir saat sonucunda kendisini gösterdiğine dikkat çekerek, bunun sonucunda da tatlı ve karbonhidrata eğiliminin tekrar arttığını söyledi.