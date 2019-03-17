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Diyetisyen Tatlıoğlu Uzun süren açlıklar tatlı zaafını tetikliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

Muhammed KISIR KAYSERİ-DHA Memorial Kayseri Hastanesi'nden Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Nur Tatlıoğlu, uzun süren açlıkların vücutta tatlı zaafını tetiklediğini söyledi.

Muhammed KISIR KAYSERİ-DHA Memorial Kayseri Hastanesi'nden Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Nur Tatlıoğlu, uzun süren açlıkların vücutta tatlı zaafını tetiklediğini söyledi.

Tatlıoğlu, tatlı zaafı sonucunda insanlarda halsizlik,yorgunluk ve dikkat eksikliği gibi durumların oluşabildiğini söyledi. Tatlıoğlu Yemekten sonra hızlı acıkma veya daha çok hamura düşme olayı, ekmek tüketiminin artması sonucunda insanların tatlıya düşkünlüğü artmaktadır. Genelde uzun süren açlıklarda oluşabiliyor. İnsülin direncine bağlı olarak da ulaşabilir. Bunlarda çok halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği gibi durumlar oluşabiliyor. Mutlaka endokrin uzmanına gözükmeleri gerekir dedi.

'KAHVALTIDA MUTLAKA PROTEİN TÜKETİN'

Aşırı karbonhidrat tüketiminin insülin direncini tetiklediğini ve sonuç olarak da şeker hastalığının oluştuğunu ifade eden Tatlıoğlu,İnsülin direnci varsa ona göre beslenme programı oluşturması gerekiyor ki ileriki dönemlerde şeker hastalığına yakalanma derecesini azaltsın. Genellikle ilk 6 ayda yüzde 10'luk bir kilo kaybı görebiliriz. İnsülin dereceleri normal seviyelere çekilsin. Ona uygun da bir beslenme programını az ve sık olacak şekilde oluştururuz. Mutlaka kahvaltıda protein tüketmelerini istiyoruz. Çok aşırı karbonhidrat tüketmek beraberinde insülin direncini tetikledikten sonra karbonhidrat tüketimini de tetikler. Böyle bir kısır döngüye girer. Sonucunda ise şeker hastalığı oluşur diye konuştu.

'TATLI ZAAFINI GİDERMEK İÇİN AZ VE SIK ÖĞÜNLER'

Nur Tatlıoğlu, her öğünde sofrada mutlaka bir protein kaynağının olması gerektiğini belirterek, Her öğünde mutlaka yanınıza protein kaynağı konulmalıdır. Sabahları bu yumurta veya peynir olabilir. Belki aralarda süt veya süt ürünleri tercih edilebilir. Öğle yemeklerinde et veya tavuk gibi tercihlerimiz olabilir. Ekmek tüketimini de gün sonuna koymalarını öneririm ki ilk başta proteinler kan şekerine karışsın daha sonra ekmek kan şekerini yükseltsin ifadelerini kullandı. Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, tatlı yedikten sonra vücuttaki kan şekerinin bir saat sonucunda kendisini gösterdiğine dikkat çekerek, bunun sonucunda da tatlı ve karbonhidrata eğiliminin tekrar arttığını söyledi.

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