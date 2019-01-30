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Diyetisyen Ünal: "Kuru üzüm, cilt sarkmalarını önlüyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 07:14 | Son Güncelleme

Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün içeriğinde bulunan ’proantisyanidler’ sayesinde cilde ışıltı ve parlaklık kazandırdığını belirterek, ciltteki sarkmaları da önlediğini ifade etti.Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün cilde sağladığı faydalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün içeriğinde bulunan ’proantisyanidler’ sayesinde cilde ışıltı ve parlaklık kazandırdığını belirterek, ciltteki sarkmaları da önlediğini ifade etti.
Diyetisyen Bengü Ünal, kuru üzümün cilde sağladığı faydalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Ünal, kuru üzümün vücuda çok büyük katkılarının olduğunu belirterek, bir yemek kaşığı kuru üzümde yaklaşık 60 kalorinin bulunduğunu söyledi. Ünal sözlerine şöyle devam etti:
"Kalsiyum yönünden zengin olan kuru üzüm, özellikle kemik erimesine karşı çok faydalıdır. Kemikleri güçlendiren kuru üzüm tansiyonu dengelemesi ve kansızlığa iyi gelmesiyle de kanıtlanmıştır. Çocukların zihin gelişimlerine de olumlu yönde etkilemesinin yanı sıra cilde de fayda sağlamaktadır."
Kuru üzümün faydalarından yararlanmak isteyenlerin, haftada en az 3 gün arayla bir yemek kaşığı kuru üzümü tüketmeleri gerektiğine dikkat çeken Ünal, "Kuru üzümün içeriğinde bulunan ‘proantisyanidler’ sayesinde cilt parlak ve ışıltılı bir görünüme kavuşmaktadır. Aynı zamanda doku onarımını ve hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bununla birlikte ciltteki sarkmaları da önlemektedir" dedi.

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