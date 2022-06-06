Diyetisyenler Günü mesajları 2022! En yeni, en güzel, resimli 6 Haziran Diyetisyenler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Diyetisyenler Günü mesajları ve sözleri, 6 Haziran Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu özel gün, 1986 yılından beri Türkiye'de kutlanıyor. En yeni, en güzel, resimli 6 Haziran Diyetisyenler Günü kutlama mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni, resimli Diyetisyenler Günü mesajları ve sözleri...

DİYETİSYENLER GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Topluma sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirme gibi önemli bir sorumluluk üstlenen, tüm diyetisyenlerin 6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutluyoruz.

Tüm beslenme ve diyetetik çalışanı arkadaşlarımın Diyetisyenler Günü'nü kutlarım. Bol diyetli günler dilerim.

Sağlıklı bir nesil için bireyi ve toplumu bilinçlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmemizde önemli katkısı olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutluyorum.

DİYETİSYEN NEDİR?

Diyetisyen, kişilerin beslenmesi ve bu besinlerle ilgili uzmanlık bilgisine sahip olan kişilere denilmektedir. Diyetisyenler, sağlıklı ve hasta kişiler için uygun bir beslenme rejimi belirler. Bu doğrultuda özellikle kişilerin yaşam standartları ve fiziksel özelliklerini bir arada baz alarak kişilerin beslenme şekli üzerinde yoğunlaşır.

DİYETİSYENLERİN GÖREVİ NELERDİR?

İşte diyetisyenleri görevleri:

Besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırır, değerlendirir ve çözüm yolları bulur.

Dengesiz ve yetersiz beslenme sonucunda meydana gelen sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,

Besinlerin hazırlanması, işlenmesi, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,

Diyet ürünleri geliştirir,

Var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlar.

Besin denetimini yaparak, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendirip, bilinçlenmesini sağlar.

Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayıp, eğitim verir.

Toplumdaki yanlış beslenme alışkanlıklarını tespit eder,

Besin analizlerini gerçekleştirir,

Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme konusunda eğitir.

