Yılbaşı gecesi pişmanlığına karşı dikkat!

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Güneş, akşamında fazla besin tüketeceğini düşünenlere 31 Aralık sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanmasını önerdi. Gün içerisinde de hafif öğünler yapılmasının isabetli olacağını belirten Güneş, "Kahvaltıda farklı alternatifler olarak süt + yulaf ezmesi veya süt + meyve veya 2 ince dilim tam buğday ekmeği + 1 dilim peynir ile yapılmış yağsız tost + mevsim yeşillikleri tüketilebilir. Öğle yemeği tercihinizi zeytinyağlı sebze yemeği + ayran + az çorba + salata gibi yine hafif besinlerden yana kullanın. Akşam için hazırlıklar hızla devam ederken ara öğünlerinizi sakın atlamayın" diye konuştu.



'ÇOK YEDİM' PİŞMANLIĞI ÇEKMEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Yeni yıl sofrasında "Çok fazla yedim" pişmanlığı yaşamamak için porsiyonların küçük tutulmasını, doyunca da yemeğin bırakılmasını öneren Güneş, şunları söyledi:

"Ana yemek olarak kırmızı et yerine Izgara, fırında veya buğulama olarak derisi alınmış hindi eti, tavuk eti veya balık tercih edin. Hindi eti kırmızı ete göre daha az yağ içerir. Yanında pilav tercih edecekseniz ekmek veya püre yemeyin. Tatlı yemek istiyorsanız pilav almayın. Meze olarak sebze ağırlıklı ve peynirle hazırlanmış az yağlı mezeler tercih edilebilir. Şerbetli hamur tatlılarının yerine sütlü tatlıları veya kabak tatlısı, az şekerli ayva tatlısı, yağ içermeyen hafif meyve tatlıları veya meyve salatası iyi bir seçenek olabilir. Tüketilen miktar arttıkça kalori alımını da artıran kuruyemişler, aslında göründüğü kadar masum değildir. Bu nedenle küçük bir kaseye 5 fındık, 5 badem, 2 parça ceviz, 10 kuru yaban mersini ve kuru üzüm ile 1 yemek kaşığı dolusu beyaz leblebi eklemek size gece boyunca yeterli olacaktır."