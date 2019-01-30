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Diyetisyenlerden yılbaşı akşamından sonra ödemi atmak için bol bol su için uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 22:39 | Son Güncelleme

Diyetisyen Nur Çelik, yılbaşı gecesi için beslenme tüyoları verdi.

Diyetisyen Nur Çelik, yılbaşı gecesi için beslenme tüyoları verdi. Kuru üzüm ve leblebinin yoğun olarak tüketilebileceğini belirten Çelik, ertesi gün oluşabilecek ödemi atmak için bol bol su içilmesini ve sebze ve meyve yenmesi gerektiğini söyledi.
Diyetisyen Nur Çelik, yılbaşı gecesi beslenmesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu gibi özel günlerde yanlış beslenme, aşırı alkol tüketimi, fazla kaloriler, şekerler, yağlardan dolayı bedeninin oldukça yorgun düştüğünü dile getiren Çelik, ölçülü ve doğru seçimleri yaparak kutlamaların sağlıklı hale getirebileceğini ifade etti.
Diyetisyen Çelik, "Elbette bu etkenler kutlama yapmamızı engellemiyor. Yılbaşı gecesi için yemek seçimlerimizde; yağlı, kızartmalı, hamur işi besinler yerine ızgara ve sebze sotelerini tercih edebilirsiniz. Meze alternati?erinizde yoğurtlu, zeytinyağlı çeşitlere öncelik verebilirsiniz. Kuru yemiş tüketiminiz de belki de zirve yaptığı bu gecede fındık, fıstık, kaju, bademleri sınırlı sayıda tutup kuru üzüm leblebi ile yoğunluğu arttırmaya çalışınız" dedi.
Yılbaşı yemeği için güvenilir restoranların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Yoğun bir beslenme gecesi geçirdiyseniz, ertesi gün oluşabilecek ödeminizi atmak için; bol bol su içmeyi ve bir gece öncesini telafi etmek vücudunuzu dinlendirmek için sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeyi tercih ediniz. Yeni yıla yeni umutlar ve yeni lezzetlerle girerken sağlığınıza da özen göstermeyi unutmayın" diye konuştu

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