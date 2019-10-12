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Diyetle 10 ayda 67 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

İzmir'de diyetisyen eşliğinde 140 kilodan 73 kiloya düşen Meryem Çetin, yıllardır hayal ettiği elbiseleri giymenin sevincini yaşıyor - Öğretmen Meryem Çetin: - "Elbise almak için çarşıya gittiğimde çok heyecanlıydım. Elbisemi aldığımda duygusal bir şekilde eve geldim. Dakikalarca aynanın karşısında durup bana elbisenin ne kadar yakıştığını gördüm" - Anne Seval Çetin: - "Onu böyle neşeli ve enerjik görünce en çok bir anne olarak ben seviniyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan Meryem Çetin, fazla kilolarından dolayı yıllardır giyemediği elbise hayalini, diyetisyen kontrolünde 10 ayda 67 kilogram vererek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziemir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki öğretmen Meryem Çetin, ergenlik döneminin ardından hızla kilo almaya başladı. İlk zamanlar zayıflamak için kendisi diyet uygulamaya çalışsa da her seferinde daha çok kilo alan Çetin, bu nedenle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Hayatında en son ilkokul mezuniyet töreninde elbise giydiğini hatırlayan Çetin, yıllarca fazla kilolarını saklamak için siyah ve bol kıyafetler giymeyi tercih etti.

Elbise giymeyi çok özleyen Çetin, annesinin de ısrarıyla 10 ay önce diyetisyen Çağrı Sevgel'e başvurdu. Yeme bozukluğu olduğu belirlenen Çetin, uygulanan diyet sayesinde 10 ayda 140 kilogramdan 73 kiloya düşerek yeni bir yaşama adım attı.

Kilo vermeye başlamasının ardından elbise giyme hayalini gerçekleştiren Çetin, gardrobunda bulunan eski elbiseleri atarak yeni kıyafetler aldı, yüksek tansiyon gibi bazı sağlık sorunlarını da geride bırakarak giydiği rengarenk kıyafetleriyle yeni bir hayata "merhaba" dedi.

- "Elbise giymek içimde kalan bir ukdeydi"

Fazla kiloları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine anlatan Meryem Çetin, yıllardır çok zor günler yaşadığını, kilo verme konusunda ümitsiz olduğunu ancak diyetisyeni sayesinde zoru başardığını söyledi.

Yıllarca elbise giyen kadınlara imrenerek baktığını belirten Çetin, "İlkokuldayken annem bana bir elbise almıştı. O hala hafızamda. Fazla kilolarımdan dolayı düğünlerde bile elbise giyemedim. Elbise giymek içimde kalan bir ukdeydi. Yıllar sonra mücadele ettim ve bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Çetin, annesinin bu süreçte kendisine hep destek verdiğini, kilo vermesinin ardından hayata olan bakış açısının değiştiğini, artık eskiye göre daha sosyal olduğunu ifade etti.

- Aynanın karşısında dakikalarda kendini izledi

Zayıflamasının ardından 3 ay önce ilk elbisesine aldığını aktaran Çetin, şöyle konuştu:

"Elbise almak için çarşıya gittiğimde çok heyecanlıydım. Elbisemi aldığımda duygusal bir şekilde eve geldim. Dakikalarca aynanın karşısında durup elbisenin ne kadar yakıştığını gördüm. O andan itibaren kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Artık hep elbise giyiyorum. Mesela artık pantolon, gömlek ve tişört görmek bile istemiyorum. Diyetisyenimin uyguladığı diyete tam anlamıyla uydum. 10 ayda 67 kilogram vermeyi başardım. Kilo vermek zor değil, insanlar yeter ki istesin ve kararlı olsun."

- "Kızım yaptığı diyet sayesinde yeniden doğdu"

Anne Seval Çetin de kızının hızla kilo almasının en çok kendisini üzdüğünü, onun bu kadar kısa sürede kilo vermesinin en çok kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Fazla kilolarından dolayı kızının rahatsızlanıp hayatını kaybetmesinden çok korktuğunu belirten Çetin, "Onu böyle neşeli ve enerjik görünce en çok bir anne olarak ben seviniyorum. Yaptığı diyet sayesinde yeniden doğdu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Çağrı Sevgel de Meryem Çetin'in çok azimli olduğunu, 10 ay boyunca hastasının diyete uymasının ardından kilo vermeyi başardığını söyledi.

Tedavinin başlangıcında Çetin'in bozulmuş açlık glikozu, insülin direnci ve kan yağlarının yüksek olduğunu dile getiren Sevgel, şunları kaydetti:

"Hastamızda yeme bozukluğu vardı. Diyetle önce onu düzene soktuk. Hastamız artık kilo yapacak yiyeceklerden uzak duruyor. Diyette hastamızı hiçbir zaman aç bırakmıyoruz. İhtiyacı olan besinleri belli aralıklarla ve planlandığı gibi tüketiyor. İlk geldiğinde vücudunda 75 kilogram yağ vardı. Yürüttüğümüz başarılı diyet sayesinde bu rakam 19 kiloya kadar düştü. Bizim amacımız kas kaybetmeden zayıflamasını sağlamak. Meryem Hanım, artık günde bin 800 kalori alarak hayatına devam ediyor."

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