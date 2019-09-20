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Diyetle 13 ayda 56 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Tokat’ta, diyet yapan ev hanımı 13 ayda 142 kilodan 85,8 kiloya düşerek 56.2 kilo verdi.Tokat’ta evli ve 2 çocuk annesi Canan Bölme (50) yıllardır kiloları nedeniyle sağlık sorunlarının yanı sıra günlük hayatında da zorluklar yaşaması nedeni ile kilo vermeye karar verdi.

Tokat’ta, diyet yapan ev hanımı 13 ayda 142 kilodan 85,8 kiloya düşerek 56.2 kilo verdi.
Tokat’ta evli ve 2 çocuk annesi Canan Bölme (50) yıllardır kiloları nedeniyle sağlık sorunlarının yanı sıra günlük hayatında da zorluklar yaşaması nedeni ile kilo vermeye karar verdi. Birçok kez diyet yapan Bölme, kararlılıkla uyduğu diyet programı sayesinde 13 ayda 56.2 kilo verdi. Yaklaşık olarak 224 paket margarine eş değer kilo veren Bölme, üzerinden büyük bir yük kalkmasının rahatlığını yaşıyor. Fazla kiloları nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Bölme, “Yürümek istemiyorum adam atamıyordum, bacaklarımda şişlik vardı. Diyetle kilo vermeye karar verdim. Diyetisyenimin verdiği programa uydum. 142 kilodan 85 kiloya kadar düştüm. Artık çok daha rahatım” dedi.
Diyetisyen Tuba Ödübek ise hastasının fazla kilolarından kurtulması için diyet programı uyguladıklarını belirterek, “Canan hanımın diyetin de sürekli değişikliler yaptık. Hep protein ve yağ ağırlıklı beslenmek yerine sürekli vücudunu şaşırtarak kilo vermesini sağladık. Kilo vermekte zaten vücudu şaşırtmayla olduğu zaman duraklama yaşamadan giden bir şey. Canan hanımla kilo vermediğimiz bir ölçüm almadık. Sosyal olmasını istedim, doğum günlerine katıldı, düğünlere gitti. Canan hanım bu anlamda ne yiyeceğini hangi sıklıkta yemek yiyeceğini beraber öğrendiğimiz için diyetini bozmadan kilo verdi” dedi.

224 paket margarine eş değer kilo verdi
Verilen kiloların geri alınmaması, vücutta kilo kaybı ile birlikte sarkmalar olmaması için uzun bir süreye yayılan diyeti önerdiklerini ifade eden Ödübek, “Bir iki ayda hızlı verilen şok diyetlerle giden kilolarda hastanın bu sürede alışkanlıkları değişmemiş oluyor. Bu sürede Canan hanımın hayatında birçok alışkanlığı değişti. Diyeti bıraktığında da bu alışkanlıklarına devam edecektir” diye konuştu.
Hastasının 224 paket margarine eş değer kilo verdiğine dikkat çeken Ödübek, hastasının artık daha sağlıklı ve daha mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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