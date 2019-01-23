Diyetle eklem tedavisi

Kronik eklem rahatsızlıkları genellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkar ve özellikle eklem iltihabı (romatoid artrit) da bunlardan biridir. Peki, kronik eklem rahatsızlıkları uygulanacak diyetle önlenebilir ya da en azından verdiği acı hafifletilebilir mi? Bunu Diyetisyen Emre Uzun'a sorduk...

"Önce Romatoid Artrit nedir, onu öğrenelim. Bu, eklemlerde ağrı, şişme, sertlik ve işlev kaybına sebep olan otoimmün bir hastalık... Aynı zamanda kronik bir hastalık. Her kronik hastalıkta olduğu gibi tedavisinde alternatif yollar denenebilir. burada dikkat etmeniz gereken şey romatoid artrit ile osteoartritin birbirinden farklı olması. İlkinde, vücudun bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırır. Osteoartrit ise insanlarda yaşlandıkça ortaya çıkar ve daha yaygındır. Dolayısıyla hastaya önce bir anti inflamatuar diyet uygulamak gerekir."

ANTİ ENFLAMATUAR DİYETTE NELER VAR?

Diyetisyen Emre Uzun, antienflamatuar diyet nedir, onu da anlatıyor: "Bu diyetler, vücuttaki iltihaplarla savaşmaya yardımcı olur. Kronik düşük seviyeli enflamasyon, Tip 2 diyabet, anti alerjik diyetler, otoimmün diyetler, kalp hastalığı, kanser ve inme gibi birçok hastalıkla mücadele eden diyetler bu gruptadır ve neredeyse tümünün gıda kısıtlaması vardır. Aslında, bir çok antienflamatuar diyetin benzer gıda kısıtlamaları vardır ama bunlar standart değildir. Çünkü herkesin vücudu farklıdır ve hem yiyeceklere hem de kimyasallara farklı tepki gösterir. Örneğin sizin için iltihaplanmaya sebep olan yiyecek, bir başkası için sorun bile değildir! Dolayısıyla, "standart" bir antienflamatuar diyet yoktur!"