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  4. "Diyetle Parkinson’u önlemek mümkün değil"

"Diyetle Parkinson’u önlemek mümkün değil"

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

PARMER uzmanları, Parkinson hastalığının belli bir yaşam tarzıyla, diyetle önlenemeyeceğini belirterek, "Çay, kahve tüketiminin Distoni ya da Parkinson’dan korumada anlamlı etkinliği gösterilemedi.

PARMER uzmanları, Parkinson hastalığının belli bir yaşam tarzıyla, diyetle önlenemeyeceğini belirterek, "Çay, kahve tüketiminin Distoni ya da Parkinson’dan korumada anlamlı etkinliği gösterilemedi. Hastalığı yavaşlatabilmek bugünkü tıp bilgilerinde çok mümkün değil." dedi.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Nöroloji Uzmanları Dr. Başak Bolluk Kılıç ve Dr. Gülnar İbrahimova genel kanının aksine günlük hayattaki alışkanlıkların Parkinson üzerinde pek bir etkisinin olmadığını açıkladı.
Dr. Kılıç çay, kahve ve sigara kullanımının Parkinson ile Distoni üzerindeki etkisine ilişkin "Sigara içenlerde Parkinson’a yakalanma sıklığının daha az olduğu biliniyor. Ancak sigaranın tüm vücuda verdiği zarar da çok açık. Bu nedenle sigarayı koruyucu bir faktör olarak görmemeliyiz. Çay, kahve tüketiminin Distoni ya da Parkinson’dan korumada anlamlı etkinliği gösterilemedi. Kafeinin belirli oranda kimi bulgulara iyi geldiği gösterilse de sağlam kanıta dayalı çalışmalar mevcut değil." ifadelerini kullandı.

"Düzenli egzersiz şart"
Sadece hareket bozukluğu için değil, genel anlamda insan sağlığı açısından düzenli egzersizin şart olduğunu vurgulayan Dr. Kılıç, "Tüm insanlar için düzenli egzersiz yapmak, karbonhidrattan hafif, proteinden zengin, sebze meyve içeriği zengin ve doğal Akdeniz tipi diyet öneriyoruz. Stresten ve olumsuz düşüncelerden uzak durulmalı, aşırı kilo ve hareketsiz bir yaşam biçimiyle daima mücadele edilmeli” bilgisini verdi.
Dr. İbrahimova ise diyetle Parkinson’un önlenemeyeceğini belirterek, "Parkinson hastalığı beyindeki dopamini üreten hücrelerin yaşamlarını ya da aktivitelerini yitirmeleri sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu süreci değiştirebilmek ya da yavaşlatabilmek bugünkü tıp bilgilerinde çok mümkün değil. Dolayısıyla belli bir yaşam tarzının, diyetin veya bazı önlemlerin Parkinson hastalığı olmayı önleyebilici özellikleri henüz bulunmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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