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Diyette içilebilecek içecekler hangileri? Yasaklı içeceklerden uzak durun

01.07.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyette içilebilen içecekleri bilmek tüketilebilecek yiyecekleri bilmek kadar önem taşır. Besin değerleri ya da içine ilave edilen ürünlerle fazla kalori alımına sebep olabilen içecekler diyetin baş düşmanları arasında yer alır. Bu nedenle diyet yaparken hangi içeceklerden uzak durulması gerektiğini ve içecekleri nasıl tüketmek gerektiğini bilmek oldukça önem taşır. Peki diyette içilebilecek içecekler nelerdir, hangilerinden uzak durmak gerekir? Uzman Diyetisyen Müge Güzey anlattı.

Diyette içilebilecek içecekler kadar uzak durulması gerekilen içecekler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Gündelik hayatın bir parçası olarak sıkça tüketilen meyve suları,meyveli sodalar, gazlı içecekler ve şekerli limonata gibi içecekler diyette yasaklı içecekler arasında yer alır. Konuyla ilgili bilgi veren Uzman Diyetisyen Müge Güzey diyette uzak durulması gereken içecekleri ve içilebilecek içecekleri açıkladı.

DİYETTE TAZE SIKILMIŞ MEYVE SUYU İÇİLEBİLİR Mİ?

Taze sıkılmış meyve sularını da diyette önermiyoruz. Nedeni tek bir bardağa ortalama üç meyvenin sığması ve kaloriyi arttırmasıdır. Glisemik indeksi yükselten taze sıkılmış meyve suları kişinin acıkmasını da hızlandırır.

GAZLI İÇECEK UYARISI!

Gazlı içecekler ise karın bölgesinde yağlanma yaratarak sindirim işlemi sekteğe uğratır. Bu nedenle diyette tüketilmesi önerilmez.

DİYET YAPARKEN KAHVE İÇECEKLER NASIL TÜKETMELİ?

Diyette kahve tüketiminde dikkat edilmesi gerekilen kahvenin kendisi değil kahvenin içerisine eklediğimiz ürünlerdir. Örneğin şeker ya da krema koyuluyorsa kahvenin kalorisi artmış olur.

Diyette kahve; sütlü,filtre ya da Türk kahvesi şeklinde tüketilebilir. Önemli olan şeker içermemesi ve sütünün az yağlı olmasıdır. Özellikle latte kahve diyette ara öğünlerde tüketilmesi sıkça önerilen bir içecektir.

DİYETTE İÇİLEBİLEN İÇECEKLER ARASINDA ÇAY DA VAR

Diyette çay tüketiminde sınır yoktur. Günde 4 fincan bile içebilirsiniz. Önemli olan çay miktarını sıvı tüketimi ile karıştırmamaktır. Yani su tüketimimiz çaydan tamamen farklıdır. Su, miktar olarak çaydan ayrı bir şekilde tüketilmelidir. Hatta çay içildiği zaman bir miktar da su tüketimi artırılabilir.

Diyette ara öğünlerde sıkça tercih edilen bitki çaylarında ise 2 kupayı geçmemek esastır.

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