Diyette öğün atlamak neden zararlıdır? Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Gün geçtikçe hızlı tüketime olan rağbet artıyor. Bir yere yetişme çabası, insanlarda hareket kısıtlamasını da beraberinde getiriyor. Merdiven yerine asansör; yürümek yerine arabanın tercih edilmesi, kişileri sağlıklı yaşamdan uzaklaştırıyor. Daha ucuz ve daha doyurucu olması sebebiyle tercih edilen fast food’lar, vücuda kalori olarak geri dönüyor. Bu durumun, toplumu obeziteye bir adım daha yaklaştırdığını belirten uzmanlar, “Zamanım yok, işten geliyorum” gibi cümlelerin geçerli bir bahane olmadığına belirtti.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, yanlış beslenme ve hareketsizlik hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Günümüzde hızlı tüketim daha çok gündemde. Herkesin mutlaka bir yere yetişme hızı var. Asansör kullanımı, araba kullanımı… Yürüyecek vakti kendimize ayıramıyoruz.

Bu sefer fast food’lara daha çok yükleniyoruz. Daha ucuz bir maliyette daha doyurucu bir besin kaynağı arıyoruz, bu da bize kalori olarak geri dönüyor. Biz gereksinimimizin üstünde kalori alırsak, bu bize kilo olarak geri dönüyor. Bir hareket kısıtlanması, sedanter bir yaşam tarzını benimsiyoruz. Hızlı olmaya çalışırken, aksine yanlış yapıyoruz ve obeziteye bir adım daha ilerliyoruz.