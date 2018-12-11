HABER

Diyette öğün atlamak neden zararlıdır? Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bir önceki senenin kıyafetlerini giyemediğimiz zaman daha çok anladığımız kilo artışına engel olmak için sağlıklı ve düzenli yaşam ve beslenme tarzı oluşturmak gerekir. Öncelikle uzmanlara danışarak diyete başlanmasını tavsiye eden doktorlar, en büyük hataları öğün atlamak, ekmek tüketmemek ve günde bir öğün beslenmek olarak sıraladı.

Diyette öğün atlamak neden zararlıdır? Diyet yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Gün geçtikçe hızlı tüketime olan rağbet artıyor. Bir yere yetişme çabası, insanlarda hareket kısıtlamasını da beraberinde getiriyor. Merdiven yerine asansör; yürümek yerine arabanın tercih edilmesi, kişileri sağlıklı yaşamdan uzaklaştırıyor. Daha ucuz ve daha doyurucu olması sebebiyle tercih edilen fast food’lar, vücuda kalori olarak geri dönüyor. Bu durumun, toplumu obeziteye bir adım daha yaklaştırdığını belirten uzmanlar, “Zamanım yok, işten geliyorum” gibi cümlelerin geçerli bir bahane olmadığına belirtti.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, yanlış beslenme ve hareketsizlik hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Günümüzde hızlı tüketim daha çok gündemde. Herkesin mutlaka bir yere yetişme hızı var. Asansör kullanımı, araba kullanımı… Yürüyecek vakti kendimize ayıramıyoruz.

Bu sefer fast food’lara daha çok yükleniyoruz. Daha ucuz bir maliyette daha doyurucu bir besin kaynağı arıyoruz, bu da bize kalori olarak geri dönüyor. Biz gereksinimimizin üstünde kalori alırsak, bu bize kilo olarak geri dönüyor. Bir hareket kısıtlanması, sedanter bir yaşam tarzını benimsiyoruz. Hızlı olmaya çalışırken, aksine yanlış yapıyoruz ve obeziteye bir adım daha ilerliyoruz.

GEÇEN YILKİ KIYAFETLERİNİZİ BU YIL DA GİYEBİLİYOR MUSUNUZ?

Örkçü, kişilerin kilo aldığını, bir önceki dönem giyebildiği kıyafeti bir sonraki sene giyemediğinde anladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada sıkıntılar başlıyor. Burada kişi, kontrolü ele alması gerektiğini anlıyor ama nasıl beslenmesi gerektiğini de unutuyor. ‘Zamanım yok, işten geliyorum, hazırlayacak vaktim yok’ gibi bahaneler üretiliyor; ama bunlar geçerli bir bahane değil. Her insan doğru ve sağlıklı beslenme tarzını oluşturabilir.”

DİYETE BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞIN!

Kişilerin ilk önce bir uzmana görünmesi ve orada istenilen tetikler doğrultusunda bir yönlendirilme yapılması gerekir.

İnternette dolaşan 3 günde 5-10 kilo verdiren çok fazla diyet listeleri var. Diyeti ‘sabır işi’ olarak tabir etmeyelim. Sağlıklı beslenmeyi hayata genel anlamda empoze etmek lazım. Beslenme kişiye özel olmalı. Bir kişi gelip bize danıştıktan sonra boyu, kilosu ya da herhangi bir metabolik durumu var mı bunları değerlendirip o şekilde kişiye özel bir diyet ya da sağlıklı beslenme listesi programlanması lazım. Burada tabii ki egzersizler ve aktivitelerin de kişiye aktarılması lazım ki, kişilerin bunu sadece ‘Diyet yapıyorum bunu ideal kiloma ulaştıktan sonra bitireceğim’ olarak değil, bunu bir yaşam tarzı haline getirmesi lazım.

ÖĞÜN ATLAMAK, BİR SONRAKİ ÖĞÜNDE DAHA ÇOK YEMEYİ TETİKLİYOR!

Ekmek tüketmemek ve günde 1 öğün beslenmenin en büyük hatalardan biridir. Bunlar diyabet hastası ya da metabolik sendromu olan bir kişi için sakıncalı bir durum. Öğün atlamalar bir sonraki öğünde daha fazla açlık durumu ya da kişinin hipoglisemiye girme durumunu tetikliyor. Bizler, üç ana öğün ve üç ara öğün şeklinde düzenli bir beslenme şekli öneriyoruz.

Bu olayı ancak Müge Anlı çözer! Cinayetin sır perdesi 100 yıldır aralanamadıBu olayı ancak Müge Anlı çözer! Cinayetin sır perdesi 100 yıldır aralanamadı
Bu besinler kalp hastalıklarından koruyorBu besinler kalp hastalıklarından koruyor
43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyet ve yaşam biçimi diyet

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz estetiği nedir?Ameliyatsız göz estetiği nasıl olur?

Göz estetiği ile hem sağlık hem güzellik kazanın

Kalp hastalıklarından koruyan besinler

Bu besinler kalp hastalıklarından koruyor

Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.