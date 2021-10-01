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Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

01.10.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 20 yıldır çektiği diz ağrıları nedeniyle özel hastanede ameliyat edilen kişinin milyonda bir görülen okronozis hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın oldukça nadir görüldüğü için bilimsel değerinin bulunduğunu kaydeden doktoru, hastadan gerekli izinleri alarak ameliyat kapsamında tespit edilen durumların derlemesini yapacağını ve bilimsel makale hazırlayacağını bildirdi.

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Uzun yıllar diz ağrısı şikayetiyle birçok hastaneye gitmesine rağmen hastalığına kesin çözüm bulamayan 59 yaşındaki Selahattin Yavuz, Batman'da özel hastanenin ortopedi bölümüne başvurdu.

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Uzmanı Dr. Ömer Cengiz tarafından tetkikleri yapılan Yavuz'un diz altında aşırı kireçlenme ve kıkırdaklarında hasar tespit edildi. Ameliyata alınan Yavuz'un diz kapağının altında siyah ve kahverengi dokular görüldü.
Ameliyat sonrası incelemede Yavuz'a milyonda bir kişide görülen ve genetik bir hastalık olan okronozis (kıkırdak ve cilt gibi bağ dokularında koyu renk pigmentlerin birikimi) tanısı konuldu.

Cengiz, Yavuz'un iki dizindeki ağrı şikayetiyle başvurduğunu, muayene ve tetkikler neticesinde dizlerinde ileri derecede kireçlenme tespit ettiklerini söyledi.

Ameliyat neticesinde dizlerinde çok ciddi renk değişiklikleri saptadıklarını bildiren Cengiz, "Siyah kahverengimsi bir renk değişikliği gözlemledik. Ameliyatını bitirdikten sonra birtakım araştırmalarda bulunduk. Araştırmada hastanın dizlerindeki kıkırdak harabiyetine oldukça nadir görülen, milyonda bir kişide rastlanan, okronozis denilen bir hastalığın sebebiyet verdiğini belirledik." dedi.

Hastalığın genetik geçişli olduğunu anlatan Cengiz, bu hastalık neticesinde kıkırdaklarda, böbreklerde, belde ve bel omurga kemiklerinde pigment birikimi oluştuğunu, yaş ilerledikçe şikayetlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

BİLİMSEL MAKALE HAZIRLANACAK

Cengiz, "Hastamızın dizlerinde pigment birikimine bağlı olarak yaklaşık 20 yıldır süren şikayetlerinin bu hastalığa bağlı olduğunu tespit ettik. Ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı yürüttük. Genel durumu oldukça iyi. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hastalığın oldukça nadir görüldüğü için bilimsel değerinin bulunduğunu kaydeden Cengiz, Yavuz'dan gerekli izinleri alarak ameliyat kapsamında tespit edilen durumların derlemesini yapacağını ve bilimsel makale hazırlayacağını bildirdi.

"HİÇBİR YERDE ÇARE BULAMADIM"

Yavuz da ameliyatın ardından yapılan incelemeler neticesinde kendisinde çok nadir görülen okronozis hastalığının tespit edildiğini belirterek, ameliyatın başarılı geçtiğini dile getirdi.

Uzun yıllardır hastalığının tedavisini aradığını ifade eden Yavuz, "İstanbul'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, Bitlis'e gittim. Hiçbir yerde bir çare bulamadım. Her gittiğim yerde hastalığımın normal olduğunu ve ameliyat gerekmediğini söylüyorlardı. Son geldiğim hastanede ameliyatta bu hastalık ortaya çıktı." diye konuştu. (AA)

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