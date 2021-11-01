Diz ağrısı neden olur, ameliyatsız tedavi mümkün mü?

Diz ağrıları, ülkemizde son yıllarda en çok poliklinik başvuru nedenleri arasında ve aslında tedavisi zannedildiğinden çok daha kolay ve ameliyatsız olarak mümkündür. Bunun için 3 saç ayaklı tedavi yaklaşımı gerekir. Son dönemde diz ağrılarının artmış olması ameliyatsız çözümlerin önemini tekrar gündeme taşımıştır.

DİZ AĞRISI SEBEPLERİ NELERDİR?

Diz ağrısının nedenleri arasında zorlama kökenli yaralanma veya (MENİSKÜS kıkırdak yırtığı gibi) zedelenmeler , mekanik kaynaklı (üst bacak kası güçsüzlüğü, kemik erimesine bağlı kemik güçsüzlüğü vb…) problemler, çeşitli artrit tipleri (osteoartrit baya dejeneratif artrit yani kireçlenme) ve benzeri romatizmal sorunlar sayılabilir.

AMELİYATSIZ TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELER?

Öncelikle ilaç (kortizon, anestezik) veya sıvı (hyaluronik asit) enjeksiyonu gibi ağrıya yönelik olan ama maalesef 3-6 aylık geçici rahatlama sağlayan tedavi yöntemleri önemlidir. Fakat mutlaka bu süreçte, diz çevresini ve eklem içi bozuklukları düzeltecek terapiler de eş zamanlı ve kişinin durumuna özgü hastaya özel olarak seçilerek uygulanmalıdır.

Örneğin eğer diz ağrısı nedeni, üsta bacak kaslarının güçsüzlüğüyle birlikte diz çevresi kemiklerin kuvvetsizliğinden kaynaklı ise özel egzersiz programıyla birlikte Fitoterapi (bitkisel) ve YNSA iğneleme iyileşmeyi hızlandırıcı etki yapar.

Eğer eklem içi sorunlar varsa veya MENİSKÜS yırtığı mevcut ise o zaman bamya tohumu, defne yaprağı gibi bitkisel doglarında ön planda olduğu hacamat (wet cupping) ve sülük (hirudoterapi) uygulamaları eş zamanlı olarak uygulanmalıdır.

Altta yatan sebep romatizmal hastalık grubundan ise (romatoid artrit veya fibromiyalji ) bu durumda daha kapsamlı ve sistemli etkili tamamlayıcı terapiler kombinasyonuyla yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.

Diz ağrılarında ameliyatsız tedavi planı mutlaka Sağlık Bakanlığı GETAT sertifikalı eğitimli hekim tarafından yapılmalı, merdiven altı uygulamalardan uzak durulmalıdır.



