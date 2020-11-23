Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Kireçlenmeye dikkat

Medova Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Kıraç, kış aylarında özellikle eklem hassasiyetlerinden dolayı bütün vücutta ağrıların meydana gelebileceğini belirtti. Soğuklarda eklemlerden en çok etkilenen diz ekleminin genellikle insanların çoğunda hayatın belli dönemlerinde ağrıyla birlikte kendini gösteren bir sorun oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. Yunus Kıraç, sorunların çoğunun, çoğu insanda medikal tedaviye gerek kalmadan veya çok basit tıbbi medikal tedavilerle iyileşebilirken yaklaşık yüzde 20’lik kısmın da ciddi sorunlara sebebiyet verebildiğini belirtti.

'DİZ AĞRISI KİREÇLENMENİN DE HABERCİSİ OLABİLİR'

Doktora başvurulması gereken durumlara değinen Op. Dr. Yunus Kıraç, “Bir haftadan uzun süren, geçmeyen diz ağrıları ve ağrıların giderek artması, özellikle gece ağrısı, merdiven inip çıkarken, ya da yürüme mesafesinin azalması durumunda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu halk arasında çok bilinen menüsküs şikayetleri olmakla birlikte en büyük baş belalarımızdan bir tanesi olan kireçlemenin de habercisi olabilir. Kireçleme, ilerleyici, hayat fonksiyonunu azaltan ve bununla birlikte ağrıyla karakterize özellikle gece ağrısı ve uyku düzenini bozan sıkıntılı bir durum. Bu durum için mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Bu durumda yapılacak çok basit tedavilerle erkenden alınacak tedbirlerle beraber bu hastalıktan kurtulabilme veya hastalığın ileride doğurabilecek sonuçlarını erteleyebilme ve daha kaliteli yaşayabilme imkanına sahipsiniz” dedi.