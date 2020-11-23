HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Kireçlenmeye dikkat

Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Kireçlenmeye dikkat

23.11.2020 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diz ağrısı nedenleri nelerdir? Kireçlenmeye dikkat

Diz ve çevresinde meydana gelen ağrının kireçleme habercisi olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Kıraç, kök hücre tedavisi ile bu ağrıların tedavi edilebileceğine dikkat çekti.

Medova Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Kıraç, kış aylarında özellikle eklem hassasiyetlerinden dolayı bütün vücutta ağrıların meydana gelebileceğini belirtti. Soğuklarda eklemlerden en çok etkilenen diz ekleminin genellikle insanların çoğunda hayatın belli dönemlerinde ağrıyla birlikte kendini gösteren bir sorun oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. Yunus Kıraç, sorunların çoğunun, çoğu insanda medikal tedaviye gerek kalmadan veya çok basit tıbbi medikal tedavilerle iyileşebilirken yaklaşık yüzde 20’lik kısmın da ciddi sorunlara sebebiyet verebildiğini belirtti.

'DİZ AĞRISI KİREÇLENMENİN DE HABERCİSİ OLABİLİR'

Doktora başvurulması gereken durumlara değinen Op. Dr. Yunus Kıraç, “Bir haftadan uzun süren, geçmeyen diz ağrıları ve ağrıların giderek artması, özellikle gece ağrısı, merdiven inip çıkarken, ya da yürüme mesafesinin azalması durumunda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu halk arasında çok bilinen menüsküs şikayetleri olmakla birlikte en büyük baş belalarımızdan bir tanesi olan kireçlemenin de habercisi olabilir. Kireçleme, ilerleyici, hayat fonksiyonunu azaltan ve bununla birlikte ağrıyla karakterize özellikle gece ağrısı ve uyku düzenini bozan sıkıntılı bir durum. Bu durum için mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Bu durumda yapılacak çok basit tedavilerle erkenden alınacak tedbirlerle beraber bu hastalıktan kurtulabilme veya hastalığın ileride doğurabilecek sonuçlarını erteleyebilme ve daha kaliteli yaşayabilme imkanına sahipsiniz” dedi.

DİZ AĞRISINA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Hastanede kireçlemede uygun ev yenilikçi tedavileri uyguladıklarını aktaran Op. Dr. Kıraç, “Bu tür rahatsızlıklarda hastaların ameliyattan çekindiğini çok iyi biliyoruz ve olabildiğince hastalarımızı ameliyatsız, herhangi cerrahi işlem gerekmeden veya çok basit cerrahi işlemlerle rahatlatma, tedavi etme veya ameliyat ihtiyacını olabildiğince ötelemeye çalışıyoruz. Bu tedavilerin en önemlilerinden bir tanesi kök hücre tedavisi. Aslında kök hücre halk arasında çok fazla bilinen bir şey değil. Çünkü tıbbi olarak da henüz literatürümüze yeni girmiş bir durumda. Özellikle karın yağı bölgesinden alınarak oluşturduğumuz gerçek kök hücre diz içerisine basit bir işlemle enjekte edildikten sonra oradan sağlanan kıkırdak dokunun yeniden oluşmasını bekliyoruz ve yeniden oluştuğunu gördüğümüz hastalarımız var. Bununla ilgili bilimsel yayınlar var. Bu sayede hasta daha konforlu, daha güzel ve ağrısız bir yaşam elde etmekle beraber ileride belki gereksinim duyacağı ameliyattan bile kurtulmuş olabiliyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Morina balığının karaciğerinden elde ediliyor! Koronavirüse karşı kalkan oluyor...Morina balığının karaciğerinden elde ediliyor! Koronavirüse karşı kalkan oluyor...
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

SARS virüsü nedir, belirtileri nelerdir? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü nasıl bulaşır?

SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?

Morina balığının karaciğerinden elde ediliyor! Koronavirüse karşı kalkan oluyor...

Morina balığının karaciğerinden elde ediliyor! Koronavirüse karşı kalkan oluyor...

Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır? Covid-19 gönüllü aşı başvuru şartları neler? Koronavirüs aşısı için 20 bin başvuru!

Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır?

KOAH hastalığında idrar kaçırma problemi çözülebilir mi?

KOAH hastalığında idrar kaçırma problemi çözülebilir mi?

Kış aylarında göz kuruluğuna dikkat!

Kış aylarında göz kuruluğuna dikkat!

Koronavirüsle savaşta omega 3 etkisi! Morina Balığı'nın karaciğerinden elde ediliyor

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.