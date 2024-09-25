Diz ağrısına ne iyi gelir? Diz ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Yaşa göre değişkenlik gösteren diz ağrısı nedenleri, ileri yaşlarda genel olarak diz eklem kireçlenmesinden kaynaklı olarak oluşur. Fakat genç yaşta görülen diz ağrısının sebepleri arasında diz bağı yaralanmaları, menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarları ve plika sendromu bulunur. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen diz ağrısı, uygun tedavi yöntemleri ile yönetilebilir. Diz ağrısının geçmesi için ilk olarak yapılması gereken diz ağrısına sebep olan faktörün bulunmasıdır. Böylece nedene bağlı olarak tedavi edilmesi kolay bir hâle gelir.

Diz ağrısı neden olur?

Pek çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen diz ağrısı yaygın rahatsızlıklardan biridir. Diz ağrısına neden olan sebepler şu şekilde sıralanabilir:

Osteoartrit: Genel olarak yaşlanma ile ilişkili olan bu durum, eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve yıpranması sonucunda oluşur. Ağrı, sertlik ve şişlik gibi belirtileri bulunur.

Tendinit: Aşırı kullanım ya da spor yaralanmalarından oluşan tendonların iltihaplanması durumudur.

Menisküs yaralanmaları: Ani ve zorlayıcı hareketler sırasında menisküs yırtılmaları oluşabilir. Bu tür diz ağrısında şişlik ve hareket kısıtlığı görülür.

Bursit: Diz ekleminde yer alan sıvı dolu keseciklerin iltihaplanması nedeniyle oluşur. Genel olarak travma, enfeksiyon ya da aşırı kullanım kaynaklıdır.

Duruş bozuklukları: Yürüyüş biçimleri ya da yanlış oturma diz eklemine yük bindirebilir. Bu durum uzun süreli devam ederse diz ağrısına neden olur.

Obezite: Aşırı kilo diz eklemine yük bindiren bir durumdur. Eklem hastalıklarını da tetikleyen fazla kilo diz ağrılarına neden olabilir.

İltihabi hastalıklar: Gut ve diğer iltihabi hastalıklar diz oluşan şişliklere ve ani ağrılara yol açar. İltihaplanma durumu da diz ağrısı oluşturur.

Diz ağrısı belirtileri ve tedavisi

Diz ağrısı belirtileri diz ağrısını oluşturan sebeplere göre değişkenlik gösterebilir. En çok görülen diz ağrısı belirtileri arasında şişme, sertlik ve kızarıklık bulunur. Bu belirtiler evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri ile geçmediği takdirde uzman bir doktora danışmak gerekir. Diz ağrısı belirtileri arasında dizin üzerinde ağırlık taşıyamama ve dizi zayıf hissetmek de bulunur. Ayrıca belirgin bir şekilde şişme en büyük diz ağrısı belirtilerinden biridir.

Dizi tam olarak uzatmamak ve bir yaralanmaya bağlı olarak oluşan şişlik de diz ağrısına neden olan belirtiler arasında yer alır. Diz ağrısı tedavisi, konulan teşhise göre değişkenlik gösterir. Ağrıyı hafifletmek adına ilaç tedavisi uygulanabilir. Eğer ağrı enfeksiyon kaynaklı ise uzman doktorun tavsiye ettiği ilaçlar etkili olur.

Ağrının durumuna göre fizik tedavi ve egzersiz programları da diz ağrısı tedavileri arasında bulunur. Diz ağrısı bazı durumlarda cerrahi müdahale de gerektirebilir. Ameliyat gerektiren bir yaralanma söz konusuysa tedavi cerrahi operasyon şeklinde olarak yapılır.

Diz ağrısına ne iyi gelir?

Dinlenme, uygun uygulamalar ve gerektiği zaman profesyonel yardım diz ağrısına iyi gelebilir. Ağrıyı hafifletmek için diz sağlığını korumak oldukça önemlidir. Peki diz ağrısı nasıl geçer?

Diz ağrısına iyi gelebilecek yöntemler şunlardır: