Diz ağrısına ne iyi gelir? Diz ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Yaşa göre değişkenlik gösteren diz ağrısı nedenleri, ileri yaşlarda genel olarak diz eklem kireçlenmesinden kaynaklı olarak oluşur. Fakat genç yaşta görülen diz ağrısının sebepleri arasında diz bağı yaralanmaları, menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarları ve plika sendromu bulunur. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen diz ağrısı, uygun tedavi yöntemleri ile yönetilebilir. Diz ağrısının geçmesi için ilk olarak yapılması gereken diz ağrısına sebep olan faktörün bulunmasıdır. Böylece nedene bağlı olarak tedavi edilmesi kolay bir hâle gelir.
Pek çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen diz ağrısı yaygın rahatsızlıklardan biridir. Diz ağrısına neden olan sebepler şu şekilde sıralanabilir:
Diz ağrısı belirtileri diz ağrısını oluşturan sebeplere göre değişkenlik gösterebilir. En çok görülen diz ağrısı belirtileri arasında şişme, sertlik ve kızarıklık bulunur. Bu belirtiler evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri ile geçmediği takdirde uzman bir doktora danışmak gerekir. Diz ağrısı belirtileri arasında dizin üzerinde ağırlık taşıyamama ve dizi zayıf hissetmek de bulunur. Ayrıca belirgin bir şekilde şişme en büyük diz ağrısı belirtilerinden biridir.
Dizi tam olarak uzatmamak ve bir yaralanmaya bağlı olarak oluşan şişlik de diz ağrısına neden olan belirtiler arasında yer alır. Diz ağrısı tedavisi, konulan teşhise göre değişkenlik gösterir. Ağrıyı hafifletmek adına ilaç tedavisi uygulanabilir. Eğer ağrı enfeksiyon kaynaklı ise uzman doktorun tavsiye ettiği ilaçlar etkili olur.
Ağrının durumuna göre fizik tedavi ve egzersiz programları da diz ağrısı tedavileri arasında bulunur. Diz ağrısı bazı durumlarda cerrahi müdahale de gerektirebilir. Ameliyat gerektiren bir yaralanma söz konusuysa tedavi cerrahi operasyon şeklinde olarak yapılır.
Dinlenme, uygun uygulamalar ve gerektiği zaman profesyonel yardım diz ağrısına iyi gelebilir. Ağrıyı hafifletmek için diz sağlığını korumak oldukça önemlidir. Peki diz ağrısı nasıl geçer?
Diz ağrısına iyi gelebilecek yöntemler şunlardır: