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Diz ağrısına ne iyi gelir? Diz ağrısı neden olur, nasıl geçer?

Melek Nacar Melek Nacar
25.09.2024 13:45
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Diz ağrısı, diz eklemi ve çevresinde oluşan ağrılardır. Pek çok insanın yaşamında karşılaştığı yaygın sorunlardan biri olan diz ağrısı, hem gençlerde hem de yaşlılarda farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda günlük yaşamı zorlaştıran diz ağrısına iyi gelen ve evde uygulanabilecek yöntemler bulunur. Diz ağrısı uzun süreli devam ederse uzman bir doktora danışmak gerekir.

Diz ağrısına ne iyi gelir? Diz ağrısı neden olur, nasıl geçer?

İçindekiler

  • Diz ağrısı neden olur?
  • Diz ağrısı belirtileri ve tedavisi
  • Diz ağrısına ne iyi gelir?

Yaşa göre değişkenlik gösteren diz ağrısı nedenleri, ileri yaşlarda genel olarak diz eklem kireçlenmesinden kaynaklı olarak oluşur. Fakat genç yaşta görülen diz ağrısının sebepleri arasında diz bağı yaralanmaları, menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarları ve plika sendromu bulunur. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen diz ağrısı, uygun tedavi yöntemleri ile yönetilebilir. Diz ağrısının geçmesi için ilk olarak yapılması gereken diz ağrısına sebep olan faktörün bulunmasıdır. Böylece nedene bağlı olarak tedavi edilmesi kolay bir hâle gelir.

Diz ağrısı neden olur?

Pek çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilen diz ağrısı yaygın rahatsızlıklardan biridir. Diz ağrısına neden olan sebepler şu şekilde sıralanabilir:

  • Osteoartrit: Genel olarak yaşlanma ile ilişkili olan bu durum, eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve yıpranması sonucunda oluşur. Ağrı, sertlik ve şişlik gibi belirtileri bulunur.
  • Tendinit: Aşırı kullanım ya da spor yaralanmalarından oluşan tendonların iltihaplanması durumudur.
  • Menisküs yaralanmaları: Ani ve zorlayıcı hareketler sırasında menisküs yırtılmaları oluşabilir. Bu tür diz ağrısında şişlik ve hareket kısıtlığı görülür.
  • Bursit: Diz ekleminde yer alan sıvı dolu keseciklerin iltihaplanması nedeniyle oluşur. Genel olarak travma, enfeksiyon ya da aşırı kullanım kaynaklıdır.
  • Duruş bozuklukları: Yürüyüş biçimleri ya da yanlış oturma diz eklemine yük bindirebilir. Bu durum uzun süreli devam ederse diz ağrısına neden olur.
  • Obezite: Aşırı kilo diz eklemine yük bindiren bir durumdur. Eklem hastalıklarını da tetikleyen fazla kilo diz ağrılarına neden olabilir.
  • İltihabi hastalıklar: Gut ve diğer iltihabi hastalıklar diz oluşan şişliklere ve ani ağrılara yol açar. İltihaplanma durumu da diz ağrısı oluşturur.

Diz ağrısı belirtileri ve tedavisi

Diz ağrısı belirtileri diz ağrısını oluşturan sebeplere göre değişkenlik gösterebilir. En çok görülen diz ağrısı belirtileri arasında şişme, sertlik ve kızarıklık bulunur. Bu belirtiler evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri ile geçmediği takdirde uzman bir doktora danışmak gerekir. Diz ağrısı belirtileri arasında dizin üzerinde ağırlık taşıyamama ve dizi zayıf hissetmek de bulunur. Ayrıca belirgin bir şekilde şişme en büyük diz ağrısı belirtilerinden biridir.

Dizi tam olarak uzatmamak ve bir yaralanmaya bağlı olarak oluşan şişlik de diz ağrısına neden olan belirtiler arasında yer alır. Diz ağrısı tedavisi, konulan teşhise göre değişkenlik gösterir. Ağrıyı hafifletmek adına ilaç tedavisi uygulanabilir. Eğer ağrı enfeksiyon kaynaklı ise uzman doktorun tavsiye ettiği ilaçlar etkili olur.

Ağrının durumuna göre fizik tedavi ve egzersiz programları da diz ağrısı tedavileri arasında bulunur. Diz ağrısı bazı durumlarda cerrahi müdahale de gerektirebilir. Ameliyat gerektiren bir yaralanma söz konusuysa tedavi cerrahi operasyon şeklinde olarak yapılır.

Diz ağrısına ne iyi gelir?

Dinlenme, uygun uygulamalar ve gerektiği zaman profesyonel yardım diz ağrısına iyi gelebilir. Ağrıyı hafifletmek için diz sağlığını korumak oldukça önemlidir. Peki diz ağrısı nasıl geçer?

Diz ağrısına iyi gelebilecek yöntemler şunlardır:

  • Diz ağrısı hissedildiği zaman ilk yapılması gereken dinlenmektir. Aşırı hareket ve zorlamadan kaçarak dinlenilebilir.
  • Soğuk kompres ya da buz torbası diz ve çevresinde oluşan iltihap ve şişliği azaltmaya yardımcı olacağından dolayı günde birkaç kez uygulanabilir.
  • Hem kan dolaşımını artırmak hem de kasları gevşetmek için sıcak su torbası ya da sıcak kompres kullanılabilir.
  • Ağrı uzun süreli değilse reçetesiz hafif ağrı kesiciler de ağrıyı hafifletmek adına kullanılabilir.
  • Uzman bir fizyoterapist rehberliğinde yapılan egzersizler dizin esnekliğinin artmasına katkı sağlar. Böylece diz kasları kuvvetlendirilir.
  • Fazla kilo diz eklemine baskı yaptığından dolayı dengeli bir diyet ile kilo kontrolü sağlanabilir.
  • Dizleri çok zorlamadan düzenli olarak hafif egzersizler diz eklemini destekler. Yüzme, bisiklet sürme gibi aktiviteler diz ağrısına iyi gelir.
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