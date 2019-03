Diz kapağı çatladı, dağlarda koştu iyileşti önce Türkiye 3’üncüsü sonra şampiyon oldu

Elazığlı genç boksör Ömer Faruk Savran, diz kapağı çatlamasının ardından yapılan tedaviyle kalmayıp dağlarda koşup, günlük çift antrenman yaparak hazırlandığı ilk turnuvada Türkiye 3’üncüsü, ardından da Türkiye Şampiyonu oldu. Şimdi her gün çift antrenman yapan Savran, Milli Takıma girmek için yeniden Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Daha önce jimnastik ve yüzme sporlarıyla ilgilenen babasının tavsiyesiyle 6 yıl önce boksla tanışan 17 yaşındaki boksör Ömer Faruk Savran, geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonasına hazırlanırken, talihsiz bir kaza geçirdi. Buzda kayıp düşen ve diz kapağı çatladıktan sonra alçıya alınan genç sporcu, tedavi sonrası kısa bir süre kalan şampiyonaya hazırlanmak için sürekli çalıştı. Salonda antrenman yapan Savran, hem fizik tedaviye gitti, hem de dağlarda koşarak sakatlığını kısa bir sürede atlattı. 2 ay sonra katıldığı ilk turnuvada Türkiye 3’üncüsü olan Savran, ikincisinde ise Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Spora başlamasında ailesinin katkısı olduğunu söyleyen Ömer Faruk Savran, “2 sene jimnastiğe, 2 sene de yüzmeye gittim. Spora başlamamda ailem önemli pay sahibiydi. Hep arkamda oldular, destek verdiler. Ama bu sporlarda kendimi bulamadım. Artık hevesim kırılmıştı. Daha önceden babam boks sporuyla uğraşmıştı. Beni de teşvik etti. Bak bakalım belki de hoşuna gider dedi. İşte o an başladım. Hoşuma da gitti. Şu an 6 sene oldu. 6 senedir boks yapıyorum. Gayette güzel oldu. Boks bana çok şey kattı. Hem kötü alışkanlıklardan uzak durmuş oluyorum, hemde kendimi bulduğum spor diyebilirim” dedi.