Diz kireçlenmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Dizde kireçlenme belirtileri nelerdir, neden olur?

Kireçlenmeye osteoartrit de denir. Kireçlenme çeşitlere ayrılır. Halk arasında diz kireçlenmesi olarak geçen hastalık, gonartroz olarak bilinir. Ayrıca kireçlenme dejeneratif eklem ağrısı olarak geçer. Osteoartrit sorunlarında eklem kıkırdak yapısında bozulmalar görülür. Bozulmadan kaynaklı eklem kıkırdağı altında yer alan kemik dokusunda birtakım yapı değişiklikleri yaşanır. Bu durumda eklem kenarında bulunan çıkıntılar ve kemiklerde görülen büyümeler eklemlerin var olan yapısını bozar. Bu durumda çeşitli ağrılar ve hareketlerde kısıtlanmalar yaşanabilir. Günlük hayatta yapılan hareketlerde zorlanmalar da kendini gösterir. Bu durumda çeşitli yöntemler ile diz kireçlenmesi dindirilebilir. Ciddi ağrı ve hareket problemlerinde ise mutlaka hekim yardımı alınması gerekir.

Diz Kireçlenmesi nedenleri nelerdir?

Diz, vücutta ağırlık taşıyan yerlerden biridir. Dolayısıyla kireçlenmenin en yaygın olan yerleri arasındadır. Bu durumda dizde oluşan herhangi bir hasar yürüme kaybına neden olabilir. Kireçlenme ilk olarak kıkırdaktan başlar, sonrasında eklem kapsülü, kıkırdak altında bulunan kemiği ve eklem çevresindeki bağları etkileyip hasar meydana getirir. Zaman geçtikçe ağrıdan kaynaklı kullanımı aksayan kaslarda sertleşme ve incelmeler görülebilir. Bu nedenle, diz kireçlenmesine neden olabilecek sebepler bilinerek hazırlıklı olunmalıdır. Böylece tedavi ve çözüm yöntemleriyle uzman yardımı uygulanabilir. Diz kireçlenmesine sebep olabilecek nedenler:

Eklemdeki işlev kaybı: eklemlerde görülen işlev kayıpları, hareket kolaylığını engeller. Bu durumda yürümede aksama, oturup kalkmada oluşacak çeşitli sorunlar baş gösterebilir. Merdivenden inip çıkma, yük taşımak gibi güç gerektiren durumlarda da yetersizlikler olabilir.

eklemlerde görülen işlev kayıpları, hareket kolaylığını engeller. Bu durumda yürümede aksama, oturup kalkmada oluşacak çeşitli sorunlar baş gösterebilir. Merdivenden inip çıkma, yük taşımak gibi güç gerektiren durumlarda da yetersizlikler olabilir. Yaşlılık: Yaş aldıkça diz kireçlenmesi riski artar. Orta ve ileri yaşlarda görülen kireçlenme, 50 yaş ve üstünde sık görülür. Kireçlenme riski ise 30 yaşından itibaren başlasa da istisnalar görülebilir.

Yaş aldıkça diz kireçlenmesi riski artar. Orta ve ileri yaşlarda görülen kireçlenme, 50 yaş ve üstünde sık görülür. Kireçlenme riski ise 30 yaşından itibaren başlasa da istisnalar görülebilir. Aşırı kilo: Kiloda görülen artış diz eklemine ağır gelebilir. Bu durum, kireçlenmeye sebep olabilir.

Kiloda görülen artış diz eklemine ağır gelebilir. Bu durum, kireçlenmeye sebep olabilir. Kas zayıflığı: Kas zayıflığı gibi çeşitli sıkıntılar eklemlerde görülen hasarlara yol açabilir. Bu durumda mutlaka uzman yardımına danışılması gerekir.

Kas zayıflığı gibi çeşitli sıkıntılar eklemlerde görülen hasarlara yol açabilir. Bu durumda mutlaka uzman yardımına danışılması gerekir. Düşme, kaza: Çeşitli yaşanan travmalar da diz kireçlenmesine yol açabilir.

Çeşitli yaşanan travmalar da diz kireçlenmesine yol açabilir. Romatizmal hastalıklar: Romatizmal hastalıklar, diz kireçlenmesine sebep olabilir. Bu durumda fizik tedavi gibi romatizmal çözümler aranmalıdır.

Romatizmal hastalıklar, diz kireçlenmesine sebep olabilir. Bu durumda fizik tedavi gibi romatizmal çözümler aranmalıdır. Ailesel faktörler: Genetik ve aileden gelen özelliklerin de kireçlenmede etkisi vardır. Bu durumun önüne geçilemese bile uzman yardımına danışılarak çözüm yolları aranabilir.

Genetik ve aileden gelen özelliklerin de kireçlenmede etkisi vardır. Bu durumun önüne geçilemese bile uzman yardımına danışılarak çözüm yolları aranabilir. Diz ekleminde görülen enfeksiyon: Eklemlerde görülen çeşitli enfeksiyonlar da diz kireçlenmesine sebep olabilir. Bu durumda doğal ve bitkisel çözümler aramak yerine mutlaka hekim gözetiminden geçilmelidir.

Diz kireçlenme belirtileri nelerdir?

Diz kireçlenmesi, zamanında ön görülmediğinde önü alınamayan hastalıklardan biridir. Diz kireçlenmesine kesin çözüm önerileri net olarak söylenemese de önceden görülen belirtiler sayesinde kireçlenme oluşumunu doktor gözetiminden geçirebilirsiniz. Böylece erken teşhis sayesinde hastalık ilerlemeden profesyonel çözüm yöntemleri aranarak diz kireçlenme tedavisi görülebilir. Ayrıca çeşitli bitkisel ve doğal çözüm önerileri ile kireçlenme ağrıları dindirilebilir. Diz kireçlenmesinin oluşumunu gösteren belirtiler:

Ağrı

Eklemlerde görülen şişlik

Kemik yüzeylerinin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan kıtırtı sesleri

Diz ekleminde görülen hafif ısı artışı, şişlik, şekil bozuklğu,

Fonksiyon kaybı ve takılma

Dizdeki kireçlenmeye ne iyi gelir?

“Kireçlenmeye ne iyi gelir?” Sorusu oldukça yaygındır. Bu soruya karşılık olarak diz kireçlenmesinin sahip olduğu dereceye göre çözüm önerileri bulunur. Diz kireçlenmesine kesin çözüm olarak net bir şey belirtilmesi doğru değildir. Şiddetli kireçlenme problemlerinde cerrahi operasyonlar gerekebilir. Bu durumda mutlaka uzman hekime danışılmalı ve yardım alınmalıdır. Normal ve yeni başlayan diz kireçlenmelerinde bitkisel ve doğal yöntemler bulunabilir. Bu yüzden “Diz kireçlenmesine ne iyi gelir?" ve "Diz kapağında kireçlenmeye ne iyi gelir?” soruları akıllarda yer edinir. Kireçlenmeyi önlemek ya da var olan kireçlenme ağrısını dindirmek için iyi gelecek doğal ve bitkisel kaynaklı yöntemler ve çözüm önerileri: