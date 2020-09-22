Diz kireçlenmesini önlemek mümkün mü? İşte 6 etkili egzersiz

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ece Aydoğ “65 yaş üzerindekilerin hem kas- iskelet, hem de genel sağlıklarını korumak hatta artırmak için bir an önce egzersizi hayatlarına katmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ece Aydoğ, en çok etkilenen eklem olan dizde kireçlenmeye karşı etkili egzersizleri anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Covid-19 pandemisi sürecinde evde kalmak zorunda kalan yaşlılar dünyada ve ülkemizde en sık görülen romatizmal hastalık olan eklem kireçlenmesinin ortaya çıkması veya ilerlemesi yönünden olumsuz etkilendiler. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ece Aydoğ, “Eklem kireçlenmesinin ortaya çıkması veya ilerlemesinde aşırı hareket ve eklemi zorlamak ne kadar zararlı ise hareketsizliğin de aynı derecede olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Eklem kireçlenmesi özellikle yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olup, Covid- 19 pandemisi sırasında özellikle 65 yaş üzeri bireylerin zorunlu olarak evde kalmaları ve fazla alınan kalorilerle kilo alımı kireçlenme sürecini hızlandırmıştır. Ayrıca bu sürece tüm vücuttaki kas ve kemiklerde kayıp, denge ve koordinasyonda bozulma da ilave olmuştur. Bu nedenle bu yaş grubunda olan kişilerin fiziksel aktivitelerinin arttırılması ve egzersiz yapmaları için teşvik edilmeleri gerekiyor” diyor.