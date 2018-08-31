HABER

Diz menisküs yırtığı nedir? Diz menisküs yırtığı belirtileri nelerdir? Diz menisküs yırtığı tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

Diz menisküs egzersizleri ile geçiştirilmeye çalışsa da diz menisküs yırtığı tedavisi düşünüldüğünden daha büyük önem taşımaktadır. Öyle ki diz menisküs yırtğığ tedavisinde diz menisküs yırtığı ameliyatı yapılması gerekebilir. Bu durumda öncelikli durum diz menisküs yırtığı belirtileri göz önünde bulundurularak doktora danışarak hareket etmektir. Peki diz menisküs yırtığı nedir? Diz menisküs yırtığı belirtileri nelerdir? İşte diz menisküs yırtığı ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Diz menisküs yırtığı nedir? Diz menisküs yırtığı belirtileri nelerdir? Diz menisküs yırtığı tedavisi nasıl olur?

Diz menisküs yırtığı ile ilgili bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, bilinenin aksine menisküsün kendisinin değil, menisküs yırtığının bir hastalık olduğuna ve bunun da sadece sporcularda görülmediğini, toplumun her kesiminden ve her yaşta ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Menisküsler, diz eklemini oluşturan kemiklerin arasında, kemiklerin kıkırdak yüzlerinin sürtünmesini azaltmak ve ekleme gelen yükleri dengeli bir şekilde dağıtmakla görevli, özelleşmiş kıkırdak destekleri ve basınç emici darbe yumuşatıcı yapılar olarak tanımlanıyor. Yani diz hareketinin ve kıkırdak kalitesinin devamlılığını sağlamada son derece büyük önem taşıyorlar.
Bununla birlikte insan vücudunda en sık yaralanan bölgelerin başında diz eklemi ve en fazla ameliyat nedeni olarak da dizdeki menisküs yırtıkları geliyor. Üstelik menisküs yırtıkları sanıldığının aksine sadece sporcuları ya da spor yapan kişileri ilgilendirmiyor. Her yaşta ortaya çıkabiliyor. Kullanmaya bağlı olarak yaşla da ilişkili bir şekilde zamanla oluşan ve ağrı yapmayan küçük yırtıklar ani bir yüklenme veya ters bir hareketle büyük yırtıklara dönüşüp ağrılı hale gelebiliyor. Fiziksel olarak aktif ve daha genç kişilerde ise bu yırtıklar genellikle dize gelen ani bir darbe, dizde ani burkulma veya düşme sonrasında ortaya çıkabiliyor. Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse dizin eklem kıkırdağında hasar oluşabiliyor. Bunun sonucunda erken dönemde dizde ağrı ve hareket kısıtlılığı, geç dönemde ise kalıcı kıkırdak hasarına bağlı genç yaşta kireçlenme problemi gelişebiliyor.

Menisküste oluşan küçük yırtıkların dahi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, aksi takdirde bu yırtıkların neden olduğu aşınmaların geri dönüşümsüz kıkırdak hasarlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Eklem cerrahisindeki gelişmelere paralel olarak menisküs yırtıkları artık kısa sürede ve her hangi bir kalıcı hasar bırakmadan iyileşiyorken, sporcularda bile kısa sürede yoğun spora dönüş mümkün olabiliyor.

AĞRI VE ŞİŞLİK KENDİNİ GÖSTERİYOR

Menisküs yırtığı şu belirtilerle kendini gösteriyor;" PRP ve kök hücre tedavileri de başarıyla uygulanıyor.

Büyük menisküs yırtıklarında ise çözümün cerrahi olduğunu belirten Doç. Dr. Turhan Özler, “Günümüzde artroskopik yöntemlerle kapalı olarak çevre dokulara zarar vermeden, büyük kas kesileri yapmadan, doğrudan eklem içine kuşgözü kadar iki küçük delikten girilerek kamera ve çok ince aletlerin yardımıyla sadece sorunlu dokulara müdahale ediliyor. Bu nedenle hastaların korkularının da yersiz olduğunu özellikle vurgulamak isterim” diyor. Ameliyat sonrası dönem de çok rahat ve ağrısız olduğundan, hastalar aynı gün ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve bir kaç gün içinde gündelik yaşama dönebiliyorlar. Eğer menisküste parçalı bir yırtık varsa, takılan kısımlar temizleniyor, tek büyük bir yırtık varsa, bu durumda da yine kapalı yöntem ile tamir edilebiliyor.
Menisküs yırtığı ile beraber kıkırdak sorunu da varsa aynı anda kıkırdağa yönelik de işlemler de kamera yardımı ile yapılabiliyor. İlave olarak kıkırdak nakli, kök hücre tedavisi gibi gelişmiş tedavi metotları kullanılarak bu sorunlar da çözüme kavuşturulabiliyor.

'HAYAT, HAREKET, HAREKET DE HAYATTIR'

Ameliyat sonrası kısa süreli rehabilitasyon ile kas güçlendirme egzersizleri yapılarak dizin tekrar eski gücüne ulaşması hızlandırılıyor ve bu sayede hastalar spor aktivitelerine birkaç hafta içinde güvenle dönebiliyorlar.

“Hayat hareket, hareket de hayattır” diyen Doç. Dr. Turhan Özler, hastaların doktorlarına güvenmelerini ancak tedavi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri de doktorlarından talep etmelerini söylüyor. Bu sayede tedavinin her aşamasında kendilerine verilecek egzersiz programlarına ve doktorlarının önerilerine uyum sağlamalarının mümkün olabileceğini ve bunun da her türlü tıbbi tedavinin başarısında çok önemli olduğuna özellikle dikkat çekiyor. Doç. Dr. Turhan Özler, “Menisküs yırtığından korkmayın, tedavisiz kaldığında doğabilecek daha büyük ve önemli eklem problemlerinden korkun” diyor.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Pratik mutfak aletleri form korumaya yardımcı oluyorPratik mutfak aletleri form korumaya yardımcı oluyor
Van'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldıVan'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diz menisküs yırtığı diz menisküs yırtığı tedavisi diz menisküs yırtığı belirtileri

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

İlginizi Çekebilir

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Protein diyeti nedir? Protein diyeti nasıl yapılır? Protein diyeti yapanlar nelere dikkat etmeli?

Protein diyeti nedir? Protein diyeti nasıl yapılır? Protein diyeti yapanlar nelere dikkat etmeli?

Kalp kapak hastalığı nedir? Kalp kapak hastalıkları belirtileri nelerdir? Kalp kapak ameliyatı sonrası neler yaşanıyor?

Kalp kapak hastalığı nedir? Kalp kapak hastalıkları belirtileri nelerdir? Kalp kapak ameliyatı sonrası neler yaşanıyor?

Yaz aylarında çocukların beslenme düzeni nasıl olmalı?

Yaz aylarında çocukların beslenme düzeni nasıl olmalı?

Doktorların yapmaktan korktuğu ameliyat

Doktorların yapmaktan korktuğu ameliyat

Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor

Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

Beyninizi güçlendirmenin sekiz yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.