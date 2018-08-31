Diz menisküs yırtığı nedir? Diz menisküs yırtığı belirtileri nelerdir? Diz menisküs yırtığı tedavisi nasıl olur?

Diz menisküs yırtığı ile ilgili bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, bilinenin aksine menisküsün kendisinin değil, menisküs yırtığının bir hastalık olduğuna ve bunun da sadece sporcularda görülmediğini, toplumun her kesiminden ve her yaşta ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Menisküsler, diz eklemini oluşturan kemiklerin arasında, kemiklerin kıkırdak yüzlerinin sürtünmesini azaltmak ve ekleme gelen yükleri dengeli bir şekilde dağıtmakla görevli, özelleşmiş kıkırdak destekleri ve basınç emici darbe yumuşatıcı yapılar olarak tanımlanıyor. Yani diz hareketinin ve kıkırdak kalitesinin devamlılığını sağlamada son derece büyük önem taşıyorlar.

Bununla birlikte insan vücudunda en sık yaralanan bölgelerin başında diz eklemi ve en fazla ameliyat nedeni olarak da dizdeki menisküs yırtıkları geliyor. Üstelik menisküs yırtıkları sanıldığının aksine sadece sporcuları ya da spor yapan kişileri ilgilendirmiyor. Her yaşta ortaya çıkabiliyor. Kullanmaya bağlı olarak yaşla da ilişkili bir şekilde zamanla oluşan ve ağrı yapmayan küçük yırtıklar ani bir yüklenme veya ters bir hareketle büyük yırtıklara dönüşüp ağrılı hale gelebiliyor. Fiziksel olarak aktif ve daha genç kişilerde ise bu yırtıklar genellikle dize gelen ani bir darbe, dizde ani burkulma veya düşme sonrasında ortaya çıkabiliyor. Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse dizin eklem kıkırdağında hasar oluşabiliyor. Bunun sonucunda erken dönemde dizde ağrı ve hareket kısıtlılığı, geç dönemde ise kalıcı kıkırdak hasarına bağlı genç yaşta kireçlenme problemi gelişebiliyor.

Menisküste oluşan küçük yırtıkların dahi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, aksi takdirde bu yırtıkların neden olduğu aşınmaların geri dönüşümsüz kıkırdak hasarlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Eklem cerrahisindeki gelişmelere paralel olarak menisküs yırtıkları artık kısa sürede ve her hangi bir kalıcı hasar bırakmadan iyileşiyorken, sporcularda bile kısa sürede yoğun spora dönüş mümkün olabiliyor. AĞRI VE ŞİŞLİK KENDİNİ GÖSTERİYOR



Menisküs yırtığı şu belirtilerle kendini gösteriyor;" PRP ve kök hücre tedavileri de başarıyla uygulanıyor. Büyük menisküs yırtıklarında ise çözümün cerrahi olduğunu belirten Doç. Dr. Turhan Özler, “Günümüzde artroskopik yöntemlerle kapalı olarak çevre dokulara zarar vermeden, büyük kas kesileri yapmadan, doğrudan eklem içine kuşgözü kadar iki küçük delikten girilerek kamera ve çok ince aletlerin yardımıyla sadece sorunlu dokulara müdahale ediliyor. Bu nedenle hastaların korkularının da yersiz olduğunu özellikle vurgulamak isterim” diyor. Ameliyat sonrası dönem de çok rahat ve ağrısız olduğundan, hastalar aynı gün ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve bir kaç gün içinde gündelik yaşama dönebiliyorlar. Eğer menisküste parçalı bir yırtık varsa, takılan kısımlar temizleniyor, tek büyük bir yırtık varsa, bu durumda da yine kapalı yöntem ile tamir edilebiliyor.

Menisküs yırtığı ile beraber kıkırdak sorunu da varsa aynı anda kıkırdağa yönelik de işlemler de kamera yardımı ile yapılabiliyor. İlave olarak kıkırdak nakli, kök hücre tedavisi gibi gelişmiş tedavi metotları kullanılarak bu sorunlar da çözüme kavuşturulabiliyor.