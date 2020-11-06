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Diz ve eklemlerdeki çıtırtı ne anlama geliyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2020 17:19 | Son Güncelleme

Bazen diz ve eklemlerden bir çıtırtı sesi gelebiliyor ve bu pek çok insanı oldukça endişelendiriyor. Peki gerçekten dizde ses çıkması neden oluyor?

Diz ve eklemlerdeki çıtırtı ne anlama geliyor?

İçindekiler

  • Dizdeki Çıtlatma Sesi Nedir?
  • Diz Kapağından Ses Neden Gelir?
  • Eklemlerdeki Çıtırtı acı meydana getirir mi?
  • Eklemlerdeki Çıtırtı Kimlerde Sık Görülür?
  • Eklemlerdeki Çıtırtının Nasıl Önüne Geçilebilir?
  • Dizden Ses Gelmesinde Tedavi Yöntemleri

Günlük hayatta bazen kişiler dizde çıtlama sesi yaşadıklarından şikayet ederler. Bunun neden meydana geldiği ise özellikle bu durumu yaşayanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Hemen her yaştan insanın başına gelebilecek olan bu durum kişilerde bir korkuya yol açsa da çoğu zaman endişe duyulacak kadar ciddi bir durum değildir. Ancak yine de önlem alınması ve takip edilmesi gerekmektedir. İşte diz ve eklemlerdeki çıtırtı hakkında tüm merak edilenler.

Dizdeki Çıtlatma Sesi Nedir?

İnsan hayatı boyunca sayısız kez hareket eder ve özellikle de en çok hareket noktaları da eklem bölgeleridir. En hareketsiz olan insanın bile oturup kalkarken pek çok eklem noktası yerinden oynar. Hareketli eklemler olarak diz, omuz, kalça ve ayak bileğini örnek verilebilir. Diz eklemi özellikle de özel birçok fizyolojik etkilere maruz kalan bir bölgededir. Vücut ağırlığının büyük bir kısmını ve daha fazlasını taşımakla yükümlü olan dizlerin çok önemli görevleri vardır. Bazen basit günlük aktiviteler söz konusu olduğunda da diz kapağında ses gelmesi gayet normaldir.

Diz Kapağından Ses Neden Gelir?

Diz kapağında ses aslında uyluk kaslarının güçsüz kalması ile alakalıdır. Yeterince dizinin üzerine bastırmayan ve de kemiğin yuvaya girip çıkmasına sebep olan olay sonucunda da bu ses ortaya çıkar. Çok güçlü bir kas olan uyluk kaslarının en önemlisi siz düz pozisyonda iken diz kapağı kemiğini yuvasında tutar. Dolayısıyla da eğer bu kas yeterince güçlü değilse düzgün bir şekilde yuvasına gömülemez ve siz hareket ettiğinizde bu ses ortaya çıkar. Bu kasın güçsüz kalmasının en önemli sebebi de düzenli egzersiz yapmıyor olmanız olabilir. Dizde çıtlama sesi benzeri bir ses ortaya çıkıyorsa genellikle de uygunsuz bir hareket sebebiyle dizin eklemlerini zorluyor olmanız ile alakalı olabilir.

Eklemlerdeki Çıtırtı acı meydana getirir mi?

Dizde ses meydana gelmesi sonucunda eğer bir ağrı söz konusu ise muhakkak ki doktora başvurulması gerekmektedir. Genellikle eğilip kalkma işlemleri esnasında çıtlama sesi gibi sesler oluşur ve bunlar çok dikkate alınmaz. Dizde çıtırtı sebebiyle pek çok kişinin acı duymadığı bilinir. Ancak bunların dışında yaşlılığa bağlı olarak kas zayıflaması da gözlemlenen bireylerde ağrılarda söz konusu olabilir. Bu sebeple de dikkat edilmesi gereken şey de acı duymanız halinde doktora başvurmanız gerektiğidir. Ayrıca işin içerisine ağrılarla birlikte morarma, şişkinlik girerse de ciddi durumlar söz konusu olabilir. Diz kapağı kıkırdağında söz konusu olan ağrılardan dolayı da menisküs yırtılması gözlemlenebilir.

Eklemlerdeki Çıtırtı Kimlerde Sık Görülür?

  • Az su tüketen kişilerde,
  • Şeker hastalarında,
  • Kireçlenme ve benzeri kas ve eklem rahatsızlığı yaşayanlarda,
  • Aşırı ağırlık ile çalışan kişilerde,
  • Kadınlarda doğum ile alakalı sorunlarda,
  • Kalsiyum eksikliği gözlemlenen kişilerde,
  • Özellikle yaşa bağlı olarak eğilip, kalkarken veya yatılan yerden ayağa kalkarken yaşlılarda sıklıkla bu ses duyulur. 50 ve üzeri yaş ve üzeri olup, hareketsiz bir yaşam süren yetişkinlerin kasların güçlü olduğu söylenemez. Bu nedenle uzman birçok doktor tarafından en azından düzenli bir şekilde yürüyüş yapılması önerilmektedir.
  • Yaşlılar dışında yine sporsuz ve aşırı kilolu olan insanlarda da sıklıkla dizde ses çıkması gözlemlenir.

Eklemlerdeki Çıtırtının Nasıl Önüne Geçilebilir?

Kapaklarda sesin giderilmesine en büyük yardımcı olan şey spor ve düzenli birtakım egzersizlerin yapılması olabilir. Dolayısıyla da en az 3 gün düzenli bir şekilde spor yapmanız oldukça önemlidir. Çünkü eklemler ve diz kapağını en çok koruyan şey lifler ve kaslardır. Onların en etkili şekilde beslenmeleri için spor şarttır. Dizden ses gelmesi bitkisel tedavi yöntemleri ile de oldukça kolay bir şekilde çözümlenebilir. Hindistan cevizi, papatya yağı gibi yağlar ile bölgeye masaj yapılabilir. Ancak sıvı kaybına bağlı olarak meydana gelebilecek sıkıntılardan başlıca olanları için özellikle de ortopedi doktoruna gidilmesi tavsiye edilir. Uzman doktorlarca görüşüldükten sonra fizik tedavi, sıvı enjekte edilmesi veya platin takılması gibi oldukça ciddi tedavi yöntemlerinin de uygulanması mümkündür.

Dizden Ses Gelmesinde Tedavi Yöntemleri

Vücutta söz konusu olan çoğu bölgedeki eklemler zaten çıtırdarlar; fakat bu kadar sesin hissedilmesi söz konusu değildir. Bu sesin duyulması halinde zorlanma ve eklem bölgelerinde bir sıkışma söz konusudur. Bu sebeple de ortaya çıkan ses sizde rahatsızlık yaratmasa da tedavi edilmesi ve üzerine gidilmesi gereken bir konu olabilir. Aşağıda detaylı bir şekilde eğer böyle bir sesin olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gerekenler yer almaktadır.

  • Egzersiz sonrası buz uygulama: Bu yöntem ile sorunlu olan bölgelerinizde ağrı varsa da giderilebilir. Şişkinlik veya morluklarda yarı yarıya giderilebilir.
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Eğer yaşa bağlı olarak hareketlerinizde rahatsızlık gözlemliyorsanız da profesyonel bir yardım alınması esastır.
  • Ameliyat: En son çözüm olan ve kesin bir şekilde söz konusu olan bölgede rahatlık için başvurulabilir.
  • SVF: Kişi ameliyat olmak istemezse de dize hareketlilik ve esneklik kazandırmak için bu tedavi yöntemi uygulanabilir.
  • Diyet yaparak kilo verme: Dizde oluşan rahatsızlık ve hareket yeteneklerinde kısıtlamaları gidermek için sağlıklı bir şekilde diyet yapabilirsiniz.
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