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Dizdeki "çıtırtı" sesi kireçlenmenin habercisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Dizden gelen "çıtırtı" sesinin ilerleyen yaşlarda kireçlenmenin habercisi olabileceğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Dizdeki "çıtırtı" sesi kireçlenmenin habercisi olabilir

Dizden gelen "çıtırtı" sesinin ilerleyen yaşlarda kireçlenmenin habercisi olabileceğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, bunun için erkenden önlem alınması gerektiğini belirtti.
Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, yürürken dizlerden ’çıtırtı, kütürtü’ sesinin gelmesinin nelere işaret ettiğini ve hangi eklem hastalıklarının habercisi olduğuna dair bilgiler verdi. Bağçacı, "Yürürken dizden ’çıtırtı’ gelmesi ya da uzun süre oturduktan sonra dizlerin çıtırdaması ön diz ağrısı dediğimiz diz kapağı kemiği, femur ismini verdiğimiz uyluk kemiği ve ön kaval ismini verdiğimiz tibia kemiğinin arasında bulunan eklem yapısından ön tarafındaki elemanlardan kaynaklıdır. Genellikle genç yaşlarda diz kapağının altındaki, diz kapağı ve uyluk kemiği arasındaki diz eklemini oluşturan yapının içerisinde yer alan kapağın hemen altında diz ekleminin; açılıp kapanma, dizüstü germe, çömelme, bağdaş kurma gibi aktiviteler sırasında hareketini kolaylaştıran kapak kemiğinin altında bir kıkırdak dokusu mevcuttur. Bu kıkırdak dokusunun kondromalazi ismini verdiğimiz yumuşaması ya da yaş biraz ilerledikten sonra, 38 yaşının üzerine çıktıktan sonra o kıkırdak dokunun içeriğini yitirmesi, içeriğindeki kolojen yapının bozulması, kıkırdak dokunun, velhasılıkelam bozulmasıyla ile ilişkili erken kireçlenmeyle ilişkili olabilir" dedi.
Yaşın daha da ilerlediği zaman dizdeki çıtırtı sesinin daha bir kaba nitelik kazandığını ifade eden Bağçacı, dizdeki uyluk kemiği ve kaval kemiği arasındaki eklemin de kendini kireçlenmeyle belli ettiğini vurguladı. Bağçacı, "O yüzden dizinden çıtırtı gelen kişilerin önemli bir kısmı, bazılarında bu durum normal olmakla birlikte önemli bir kısmı ilerleyen yaşlarda eklem kireçlenmesi için adaylardır. Bu nedenle kişiler doğru spor yapmalı, dizlerini spor neticesinde aşırı şekilde oluşabilecek travmalardan korumalı, ısınma hareketleri yaparak spor yapmalılar. Merdiven inip, çıkma aktivitesi yapmamaları gerekir. Kilolular ise kilo vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu tür belirtileri olan kişilere öncelikli bir takım takviyeler verebiliyoruz. Kıkırdak içeriğini tamir edebilecek, kontroitin sülfat, glukozamin, bir takım omega 3 takviyeleri veya bitkisel ürünler, akabinde diz eklem çevresinde kinezyolojik bantlamalar yapabiliriz. Egzersizlerle bunu bütünleştirebiliriz. Bu tedavilerden yanıt alamadığımız kişileri ilerleyen eklem kireçlenmesine meyili varsa eklem için enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Fizik tedavi modelitelerinden de sık sık faydalanıyoruz. Şikayetleri çok ilerleyen diz ekleminde çıtırtı sesi duyan kişilerin mutlaka bir sağlık profesyoneline, fizik ve rehabilitasyon bölümüne gelerek muayene olmalarını tavsiye ederim. Erken dönemdeki bu çıtırtı sesleri ilerleyen yaşlarda eklem kireçlenmesinin habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir" şeklinde konuştu.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bağçacı, "Eklemler ve vücuttaki diğer dokular yaş ilerledikçe çok kolay kolay kendini yenileme kapasitesi mümkün olan dokular değil. Bu nedenle hastalık geliştikten sonra değil de, gelişmeden önce önlem alınırsa koruyucu bir yaklaşımda bulunursa bütün hastalıklar için geçerli, çok daha kolay tedavi sağlanmış olur" ifadelerini kullandı.

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