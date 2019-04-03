Dizden gelen sesler ciddi bir hasarın habercisi olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Özellikle uzun süre oturup kalktıktan sonra dizlerinizde ağrı hissediyorsanız ve dizinizden değişik sesler geliyorsa bu ciddi bir hasarın habercisi olabilir" dedi.

Günlük hayatta önemli hareket kabiliyeti yeri olan dizlerin zamanla binen aşırı yük sonucunda diz kapağı kıkırdağında yumuşama oluştuğunu ve bu yumuşamadan dolayı sinir uçlarının korumasız hale geldiğini, bunun da diz önünde ağrıya yol açtığını belirten Büyük Anadolu Meydan Hastanesi’nden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Şunu unutmamak gerekir ki; özellikle uzun süre oturup kalktıktan sonra dizleriniz de ağrı hissediyorsanız ve dizinizden değişik sesler geliyorsa bu ciddi bir hasarın habercisi olabilir. Bu ağrı ve oluşan yıpranma dikkate alınmalı ve mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Bu ağrılar dizinizi kalçanızın altına alarak oturmak, sandalyede otururken ayakları geriye almak, diz üstüne iş yapmak, alçak bir sandalyede uzun saatler oturup dizi kilitlemek gibi hareketlerden ötürü diz kapağınıza ciddi anlamda yük biner. Aynı şekilde yokuş aşağı ya da merdiven inerken oluşan baskı ağrıya sebep olur. Bu nedenle ters hareketlerden kaçınmalı ve dizlerinize yük bindirecek hareketlerden kaçınmalısınız. Bu durumlar zamanla dizlerinizdeki kıkırdaklarınızda aşınmaya ve yıpranmaya neden olur. Ciddi hasarlara neden olmamak için mutlaka gerekli tedavinin yapılması gerekmektedir” diye konuştu.