Dizel Araçlar Berlin Sokaklarından Çekiliyor

Almanya’nın en önemli sanayi kollarından otomotiv sektöründe keyifler çok kaçık.

Otomobil satışlarının düşmesi, ABD’nin gündemindeki ek gümrük uygulaması ve Çin’in aşırı araç üretmesi yıllık 265 milyar Euro cirosu olan sektörü krizin eşiğine getirirken, bir süredir gündemden düşmeyen dizel motorlu araçların trafiğe çıkma yasağı da üreticilerin keyfini kaçıran başka bir gelişme.

Nitekim Hamburg ve Stuttgart gibi kentlerden sonra başkent Berlin de belirli bölgelerde dizel motorlu araç yasağını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Muhtemelen önümüzdeki Ağustos ayından itibaren yaklaşık 300 bin araç söz konusu bölgelerdeki caddeleri kullanamayacak.

Ana caddelerde trafik hız sınırının 30 kilometreye düşürülmesi, hız meraklısı olarak bilinen Alman otomobil şöförlerini kelimenin tam anlamıyla frenleyen bir gelişme.

Otomotiv sektörün temsilcileri alınan önlemleri ‚araba almaktan caydırıcı‘ olarak niteleyerek, Alman otomotiv sektörünün dünya çapında imaj krizine uğrayacağını ve bunun ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor.