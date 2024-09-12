Dizi aşkı gerçek olmuştu! Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'tan üzen haber geldi! Yabani'de senaryo bile değişti

MYNET-Now ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yabani dizisinin başrolleri Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüş bir set aşkı daha ortaya çıkmıştı.

AYRILIK HABERİ GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz yaz birlikte tatil bile yapan ünlü çiftten ayrılık haberi geldi.

Öte yandan yeni sezonu cumartesi günü başlayacak olan “Yabani” dizisinde de Simay Barlas’ın hayat verdiği Rüya karakterinin tanıtımlarında da senaryo gereği öldüğünün gösterilmesi dikkat çekmişti.

Böylece ayrılığın ardından senaryonun bile değiştirildiği iddiası gündeme geldi.