MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizi aşkı gerçek olmuştu! Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'tan üzen haber geldi! Yabani'de senaryo bile değişti

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'tan üzen haber geldi! Yabani'de senaryo bile değişti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.09.2024 16:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisinde birlikte rol alan Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın aşkı belgelenmiş ünlü çiftin görüntüleri herkesi heyecanlandırmıştı. Geçtiğimiz yaz birlikte tatil bile yapan ünlü çiftten üzen haber geldi. Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın ayrılığının ardından dizi senaryosu bile değiştirildi....

MYNET-Now ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yabani dizisinin başrolleri Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas'ın arkadaşlığı aşka dönüşmüş bir set aşkı daha ortaya çıkmıştı.

AYRILIK HABERİ GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz yaz birlikte tatil bile yapan ünlü çiftten ayrılık haberi geldi.

simay barlas

Öte yandan yeni sezonu cumartesi günü başlayacak olan “Yabani” dizisinde de Simay Barlas’ın hayat verdiği Rüya karakterinin tanıtımlarında da senaryo gereği öldüğünün gösterilmesi dikkat çekmişti.

Böylece ayrılığın ardından senaryonun bile değiştirildiği iddiası gündeme geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas Halit Özgür Sarı
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha!

Narin Güran cinayetinde iğrenç bir ihtimal daha!

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Beşiktaş taraftarı gelmesin" başvurusuna yanıt!

"Beşiktaş taraftarı gelmesin" başvurusuna yanıt!

Narin’in ablasının mezarı nerede?

Narin’in ablasının mezarı nerede?

32. Gün'deki köyün, Narin’in köyü olduğu iddia ediliyordu!

32. Gün'deki köyün, Narin’in köyü olduğu iddia ediliyordu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.