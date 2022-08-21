Dizi biter bitmez Ekin Mert Daymaz'ı takipten çıkmıştı! Sevda Erginci'den itiraf geldi

Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı 'Seni Kalbime Sakladım' dizisi geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla yayından kaldırılmıştı. Dizinin erken final yapmasının ardından Sevda Erginci, sosyal medyada Ekin Mert Daymaz’ takipten çıkmıştı. Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Erginci, rol arkadaşını takipten çıkmasıyla ilgili konuştu.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ AMA GÖRÜŞTÜĞÜM BİRİ DEĞİL"

"Kimi hayatımda tutup, kimi çıkaracağıma ben karar veririm" diyen Erginci, eski rol arkadaşı Ekin Mert Daymaz'ı sosyal medya hesabından takip etmeyi neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"Öyle kötü bir durum yok ortada. Çok normal yani insanız, sonuçta pek çok şey yaşıyoruz, kavga ediyorsun, anlaşıyor ya da anlaşamıyorsun. Düşman değiliz tabii ama bence normal karşılamak lazım. Gerçek hayatta görüştüğüm bir insan olmadığı için takipten çıktım."



