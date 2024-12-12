Dizi çekimleri dışında orada yaşıyor... Siyah Kalp’in yıldızı Bülent Polat tarlayı çiftliğe dönüştürdü! Organik tarım bile yapıyor

Avrupa Yakası, Behzat Ç., İşler Güçler, Karagül, Ateş Kuşları, Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Bülent Polat bir dönem oyunculuğa ara vermiş, İstanbul'u bile terk etmişti.

Şimdilerde Show Tv'nin yeni dizisi Siyah Kalp ile ekrana geri dönen Bülent Polat dizi çekimleri ile Kapadokya'da.

TARLAYI ÇİFTLİĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Dizi çekimleri hariç eşi ve çocukları ile Çanakkale'de hayatını sürdüren Bülent Polat yıllar önce burada satın aldığı tarlayı çiftliğe dönüştürmüştü.

Oyunculuğunun yanı sıra zamanının tümünü bu çiftlikte geçiren Bülent Polat burada organik tarım bile yapıyor.

BEĞENİ TOPLUYOR

Toprakla zaman geçirmekten keyif alan ailesiyle yaşantısını sosyal medya üzerinden de sık sık paylaşan Bülent Parlak bu haliyle takipçilerinden beğeni topluyor.

Parlak geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında hayallerini anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Burası Karderesi. Burayı 1,5 yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde, her bir dönümünde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular olacak... Tavşanlar olacak... Ekilecek, biçilecek... Duygu ile Bülent Polat'ın çiftliği olacak."